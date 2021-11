Wieder Warnstreiks bei Banken – Braunschweig betroffen

Die Warnstreiks von Bankbeschäftigten in Niedersachsen und Bremen sollen in die nächste Runde gehen. Für diesen Donnerstag rief die Gewerkschaft Verdi die Belegschaften privater und öffentlicher Institute abermals zum Ausstand auf. Schon im September und Oktober hatte es Aktionen gegeben. Nun kündigte Verdi wieder Demonstrationen in Hannover, Bremen und Braunschweig an. Einschränkungen für Kunden durch Filialschließungen seien möglich.

Verdi bekräftigte seine Kritik, die Angebote der Unternehmen in den Tarifgesprächen seien unzureichend. Die Gewerkschaft stört sich daran, dass in öffentlichen Banken wegen eines neu gefassten Systems nach ihrer Auffassung Entgelteinbußen drohen. Nötig seien durchgängig 4,5 Prozent mehr Geld sowie feste Regeln für mobiles Arbeiten. Am Freitag solle für die öffentlichen Banken weiterverhandelt werden.

dpa

