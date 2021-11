Ministerium: Zahl der Corona-Erstimpfungen deutlich gestiegen

Die Zahl der Corona-Erstimpfungen ist in Niedersachsen deutlich gestiegen. Derzeit seien es 9000 bis 10.000 Erstimpfungen pro Tag, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Dieser Wert sei fast fünfmal so hoch wie die Zahlen, die in den vergangenen Wochen pro Tag erreicht wurden.

Seit vergangener Woche Donnerstag hätten etwa 300.000 Menschen in Niedersachsen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Diese Impfung bekamen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang 9,4 Prozent aller Menschen in dem Bundesland – darunter 20,6 Prozent der Menschen, die älter als 60 Jahre sind.

Lesen Sie mehr:

Sprecher: Menschen können sich jeden Tag kostenlos testen

Menschen in Niedersachsen können sich jeden Tag kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dies sei von Verordnungen gedeckt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. In Niedersachsen gibt es laut Ministerium derzeit rund 2000 Teststellen, etwa in Apotheken oder Testcenter. Bereits in wenigen Tagen könnten negative Testergebnisse für viele Bereiche des Lebens notwendig werden, etwa um in ein Restaurant zu gehen.

Dies hängt mit einer verschärften Corona-Warnstufe zusammen, die voraussichtlich in der kommenden Woche erreicht wird. Ein negativer Test allein reicht dann jedoch nicht aus, Menschen müssen zudem vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sein.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Die Corona-Lage in der Region

dpa

