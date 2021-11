Bilanz eines Überholmanövers: Ein Toter, drei Verletzte

Ein missglücktes Überholmanöver hat in Bad Bentheim einen Unfall mit einem Toten und drei Schwerverletzten verursacht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 22-Jähriger am Vortag einen anderen Wagen überholt. Dabei kam ihm ein Pkw entgegen, es kam zu einem frontalen Zusammenstoß.

In dem entgegenkommenden Auto kam der 71-jährige Fahrer ums Leben. Seine Beifahrerin (68) kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, ein weiterer Mitfahrer (31) wurde schwer verletzt. Der 22-Jährige, der den Unfall verursacht hatte, wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Enschede in den Niederlanden geflogen.

Mann wird von Lastwagen überrollt und stirbt

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Hagen am Teutoburger Wald von einem Lastwagen überrollt worden und noch am Unfallort gestorben. Vermutlich habe der Mann auf der Straße gelegen, teilte die Polizei im Landkreis Osnabrück mit.

Am Steuer des Lkws saß ein 52-Jähriger, der nach Berichten von der Unfallstelle einen Schock erlitt. Der genaue Hergang des Unfalls werde noch ermittelt. An der Unfallstelle waren die Polizei mit mehreren Streifenwagen, zwei Rettungswagen, Kräfte der Feuerwehr und drei Notfallseelsorger im Einsatz.

Räuber bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe

Ein Räuber hat einen Taxifahrer nachts in Bremen mit einer Schusswaffe bedroht und zwei Handys erbeutet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter nach kurzer Fahndung gefasst werden. Dabei habe sich erwiesen, dass der 41-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann war am frühen Freitagmorgen zu einem wartenden Taxifahrer (69) ins Auto gestiegen. Er bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Als der Taxifahrer zu schreien begann, schnappte sich der Räuber die zwei Mobiltelefone und rannte davon. Die Beute wurde bei der Festnahme nicht mehr gefunden. Der 41-Jährige kam in Haft.

