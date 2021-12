Geplante 2G-plus-Erleichterung lässt Gastro und Friseure hoffen

Die geplante Erleichterung bei der 2G-plus-Regel bietet dem Gastgewerbe in Niedersachsen laut dem Branchenverband Dehoga doch noch eine Chance auf ein Weihnachts- und Silvestergeschäft. „Das jetzt wieder aufzubauen, ist die hohe Kunst“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Niedersachsen, Rainer Balke, am Dienstag.

Eigentlich seien viele Essen und Weihnachtsfeiern wegen der verschärften Pandemie-Maßnahmen seit November abgesagt worden. Der Entwurf der neuen Corona-Verordnung biete Betrieben nun die Möglichkeit, dieses Geschäft zumindest in Teilen wieder reinzuholen, sagte Balke.

2G-Regel mit weniger Auslastung als Option geplant

Nach Plänen der Landesregierung sollen Gastronomen, Hoteliers und körpernahe Dienstleistungen wie etwa Friseure bei der 2G-plus-Regel die Möglichkeit erhalten, auf die zusätzlichen Tests für Geimpfte und Genesene zu verzichten. Dies soll greifen, wenn sie nur 70 Prozent der Kapazitäten in ihren Betrieben nutzen, beziehungsweise bei einem kleinen Betrieb nur ein Kunde und ein Mitarbeiter zusammenkommen.

„Das ist eine Option“, sagte Balke. Jeder Betrieb könne auch weiterhin mit Tests nach 2G plus arbeiten und seinen Betrieb voll auslasten. Viele Gastronomen hätten wegen fehlender Mitarbeiter und für mehr Sicherheit ihre Restaurants und Cafés aber bereits ohnehin zuletzt mit geringerer Auslastung betrieben. „Insofern ist der Schritt, jetzt auf 70 Prozent zu gehen, bei vielen Gastronomen gar nicht so gewaltig“, sagte Balke. Noch sei nicht abzusehen, für welche Option sich die Betriebe mehrheitlich entscheiden.

Vor allem Hotels und Pensionen in den zu Weihnachten und Silvester beliebten Urlaubsregionen werden laut Dehoga von der Erleichterung voraussichtlich kaum Gebrauch machen. „Für die Urlaubsregionen bringt das nichts, denn die wollen 100 Prozent Auslastung“, sagte Balke. Insbesondere Betriebe im Harz und auf den Inseln würden viele Gäste daher wahrscheinlich weiterhin mit der 2G-plus-Regel empfangen. Balke verwies darauf, dass sich das Testen für mehrtägige Urlaube vielerorts mittlerweile gut eingespielt habe.

Friseure beklagen zahlreiche Terminabsagen

Die geplante Erleichterung verschafft auch den Friseuren in Niedersachsen Luft. „Wenn sich die Betriebe aussuchen können, ob sie mit 2G oder mit 2G plus fahren, dann ist das schon eine Erleichterung“, sagte die Landesinnungsmeisterin des niedersächsischen Friseurhandwerks, Manuela Härtelt-Dören, am Dienstag. Diese Änderung sei ein „gutes Zeichen“. Noch sei aber noch nicht absehbar, für welche Option sich die Friseure mehrheitlich entscheiden werden.

Wegen fehlender Testkapazitäten unter der verschärften 2G-plus-Regel waren zuletzt bei den Betrieben im Land viele Termin-Absagen eingegangen. Für den Dezember hatte die Branche zuletzt mit Umsatzrückgängen von 30 bis 40 Prozent gerechnet.

Abstandsregeln gelten weiterhin

Durch die bislang geltenden Abstandsregeln von 1,50 Meter in den Salons dürften die Friseure ohnehin seit eineinhalb Jahren ihre Betriebe nicht voll auslasten, sagte Härtelt-Dören. Meist würden die Geschäfte daher nur etwa mit halber Kapazität betrieben. Eine Auslastung von 70 Prozent, sofern möglich, sei daher eine kleine Verbesserung. Gleichzeitig würden Friseure aber immer noch darauf warten, ihre Betriebe wieder mit voller Kapazität betreiben zu können, machte die Landesinnungsmeisterin deutlich. „Es sind immer noch Mitarbeiter von uns in der Kurzarbeit, die gar nicht da rausgekommen sind, weil wir nicht 100 Prozent auslasten dürfen.“

Dass auch Kleinstbetriebe etwa von Solo-Selbstständigen von der Testpflicht befreit werden sollen, sei dagegen kaum eine Hilfe, sagte Härtelt-Dören. Die Friseursalons in Niedersachsen hätten im Schnitt zwei bis drei oder gar mehr Angestellte.

dpa/red

