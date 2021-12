Auch Clubs in Niedersachsen müssen ab dem 24. Dezember für eine gute Woche schließen.

Corona in Niedersachsen

Corona in Niedersachsen Weihnachtsruhe in Niedersachsen – Grüne fordern Entschädigungen

Die Grünen im Landtag von Niedersachsen fordern wegen der angekündigten Weihnachtsruhe für Gaststätten sowie die Kultur- und Veranstaltungsbranche zusätzliche Wirtschaftshilfen. „Wer eine Weihnachtsruhe beschließt und zu zusätzlichen freiwilligen Kontaktbeschränkungen aufruft, muss sich gleichzeitig um die Folgen für die Wirtschaft kümmern“, sagte die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitag hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt, vom 24. Dezember bis zum 2. Januar die strengeren Regeln der dritten Corona-Warnstufe anzuwenden. In dieser Zeit sind außerdem alle Tanzveranstaltungen untersagt und die Diskotheken geschlossen.

Lesen Sie mehr:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch wenn formal alle Betriebe geöffnet bleiben können, sei absehbar, dass die derzeitige Lage zu erheblichen Einnahmeausfällen führen werde, sagte Hamburg. „Vielen steht jetzt schon das Wasser bis zum Hals, weil die letzten Monate erheblich an Rücklagen gekostet haben.“ Die betroffenen Freizeit-Bereiche dürften nicht im Regen stehen gelassen werden, wenn Kontaktbeschränkungen notwendig und gewünscht seien.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de