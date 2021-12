Lüneburg. Von Heiligabend bis zum 2. Januar soll in Niedersachsen im Rahmen der „Weihnachtsruhe“ Warnstufe 3 gelten. Dagegen wird geklagt.

Warnstufe 3 nach Weihnachten Weihnachtsruhe in Niedersachsen? Klagen vor OVG Lüneburg

Gegen Teile der sogenannten Weihnachtsruhe in Niedersachsen wird juristisch vorgegangen. „Wir unterstützen einen Veranstaltungsbetrieb aus der Nähe von Aurich bei einem Normenkontrollantrag gegen das Tanzverbot zu Weihnachten und Silvester“, sagte der Geschäftsführer des niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Rainer Balke am Samstag. Der Antrag sei am Freitag dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg zugestellt worden.

Niedersachsens Landesregierung hat für die Zeit von Heiligabend bis zum 2. Januar eine sogenannte Weihnachtsruhe angekündigt. Landesweit soll dann die Warnstufe 3 mit erneut verschärften Corona-Regeln gelten.

Tanzverbot und Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten

Unter anderem werden Tanzveranstaltungen untersagt, Testvorgaben verschärft und die Zahl der zulässigen Kontakte reduziert. Über das Vorgehen gegen das Tanzverbot hatte zunächst der NDR berichtet.

„Wir hoffen jetzt, dass sich die Regierung schnell zum drohenden Tanzverbot äußert und es eventuell noch vor Weihnachten eine Gerichtsentscheidung dazu gibt“, sagte Balke. Nach einem Bericht des Bremer „Weser-Kuriers“ vom Samstag wendet sich auch eine Privatperson mit einem Eilantrag beim OVG gegen die Einschränkungen durch das pauschale Ausrufen der Warnstufe 3 zwischen dem 24. Dezember und 2. Januar.

