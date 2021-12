„Draußen“-Podcast zum Fest … vom Unterwegssein

Als Strohmann vor einigen Jahren von Braunschweig aus zu der inzwischen geschlossenen Justizvollzugsanstalt in Celle-Salinenmoor gelaufen ist, um dort gemeinsam mit Häftlingen Sport zu treiben, hat er seine Eindrücke von diesem Lauf hinterher aufgeschrieben – in einem einzigen langen Satz. Diese Geschichte trägt er nun zum Fest dem Draußen-Publikum vor, bei dem er sich gleichzeitig für das Zuhören bedankt.

Mit seinem Outdoor-Podcast-Projekt ist Strohmann im Frühjahr 2021 aufgebrochen wie zu einer langen Reise. „Ich spüre, wie viele Themen am Wegesrand noch vor mir liegen, hier bei uns in der Region oder irgendwo in der Ferne“, sagt der Ausdauer-Experte in der jüngsten, sehr kurz gehaltenen Episode von „Draußen“. Sich aus eigener Kraft unter freiem Himmel zu bewegen, sei im Kern nichts anderes als fortwährendes Lernen, so Strohmann. Ein Schluss, zu dem schon große Denker wie Friedrich Nietzsche oder Ralph Waldo Emerson gekommen seien.

Seine Geschichte enthalte per se nichts Weihnachtliches, erklärt Strohmann in der neuen „Draußen“-Folge, die vom 23. Dezember an im Online-Angebot unserer Zeitung unter „Podcast“ zu finden ist. Sie werde getragen vom Gefühl des Unterwegsseins und das sei immerhin ein wiederkehrendes, ja prägendes Motiv in der Bibel.

