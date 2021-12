Niedersachsen: Auto prallt gegen Bäume – 24-Jähriger stirbt

Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist bei Brietlingen im Landkreis Lüneburg mit dem Wagen gegen zwei Bäume geprallt und gestorben. Der Mann habe am Montagvormittag in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der Wagen sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und erlag seinen schweren Verletzungen. Die Kreisstraßen um den Unfallort wurden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Ampel durch Sprengkörper beschädigt – Unfall mit Verletzten

Unbekannte Täter haben eine Ampel im Landkreis Emsland mit Sprengkörpern beschädigt, so dass sie komplett ausfiel. In der Folge kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden. Die Täter hatten die Steuerungsanlage der Ampel in Surwold am Sonntag beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Auto über die Kreuzung und missachtete die Vorfahrt. Sie stieß mit dem Fahrzeug eines 56-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie die Beifahrer im Alter von 22 und 54 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Glatteis in Niedersachsen sorgt für Unfälle

Glatteis auf Niedersachsens Straßen hat am Montag zu vielen leichten Unfällen geführt - und auch für die Nacht auf Dienstag wird Glätte prognostiziert. Betroffen waren zum Wochenstart vor allem Teile der Landkreise Göttingen und Hameln-Pyrmont sowie die Stadt Wolfenbüttel, teilte die Polizei mit.

Hier habe es etliche Glätteunfälle mit Blechschäden gegeben, aber keine Verletzten. In Seesen rutschte ein Linienbus gegen einen Fachwerkschuppen, Fahrer und Fahrgäste blieben unverletzt. Im Kreis Hameln-Pyrmont wurde für rund vier Stunden der Linienverkehr eingestellt. Die ersten Busse seien am Montag gegen 05.00 Uhr zunächst regulär gestartet, sagte eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont.

Dann sei es zu mehreren Unfällen mit Blechschäden gekommen, der Linienverkehr wurde gestoppt. Gegen 10.00 Uhr seien die Busse aber wieder gefahren. In Hannover wurde der Stadtpark am Montag wegen Eisglätte für voraussichtlich den ganzen Tag geschlossen.

