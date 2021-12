Die Harzer Initiative „Der Wald ruft“, lädt Wanderer dazu ein, die die klimabedingten Veränderungen des Waldes fotografisch zu dokumentieren auf die Plattform Instagram zu stellen. Aus den Bildern haben wir dieses Foto ausgewählt. Es stammt von Madlen Bösche und ist am 11. Dezember auf dem Rundwanderweg vom Torfhaus zur Jungfernklippe entstanden – etwa in Höhe des Wasserfalls am Dammgraben.