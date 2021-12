Vorbereitung auf Omikron: Niedersachsen hält Impftempo hoch

Angesichts der befürchteten Omikron-Welle hält Niedersachsen das Impftempo am Jahresende hoch. „Auch zwischen Weihnachten und Neujahr werden fast 190 mobile Impfteams in großem Umfang impfen, um möglichst vielen weiteren Menschen einen Impfschutz gegen Covid-19 zu ermöglichen“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover der dpa. Landesweit waren vor Weihnachten rund 220 mobile Impfteams im Einsatz – ein Großteil ist also auch zwischen den Jahren aktiv.

Laut dem am Dienstag veröffentlichten Wochenbericht des Landesgesundheitsamtes wurde inzwischen in Niedersachsen in fast jeder vierten untersuchten positiven Corona-Probe die als sehr ansteckend geltende Omikron-Variante nachgewiesen.

Kaum Personenausfälle bei Mobilen Impfteams in Niedersachsen

Selbst bei einem milderen Verlauf werden durch die erwartet hohen Ansteckungszahlen Belastungen des Gesundheitssystems und von wichtigen Bereichen der Infrastruktur befürchtet, weil viele Beschäftigte wegen einer Infektion und Quarantäneanordnungen ausfallen könnten.

Bisher sei von wesentlichen Personalausfällen bei den mobilen Impfteams nichts bekannt, sagte der Ministeriumssprecher. „Leider ist zu befürchten, dass sich durch die Infektiosität der Omikron-Variante die Situation in den nächsten Wochen verschlechtert.“ Positiv zu bewerten sei aber, dass ein hoher Prozentsatz der Mitarbeitenden geimpft und bereits geboostert sei. Dies schütze vor einer schweren Covid-19-Erkrankung.

