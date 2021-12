Mehrere Zusammenstöße auf der Autobahn 2 – Autofahrer starb

Bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 2 bei Hannover ist ein 25-jähriger Autofahrer gestorben. Zudem kippte bei einem Folgeunfall ein Transporter mit Hühnern um. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Autofahrer war in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Wagen auf einen vorausfahrenden Lkw nahezu ungebremst aufgefahren. Dabei wurde er mit seinem Auto unter dem Lkw-Gliederzug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst ungeklärt.

Im Rückstau des Unfalls stießen zwei weitere Lastwagen mit dem Transporter voller Hühner zusammen. Dabei wurden drei Männer im Alter von 34, 35 und 46 Jahren schwer verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei wurde die A2 in Richtung Dortmund voll gesperrt. Die Hühner liefen in beide Richtungen auf der Straße herum und verendeten teilweise. Die noch lebenden Hühner mussten auf einen anderen Lkw umgeladen werden.

Spinne beißt Supermarkt-Mitarbeiter – Tier nicht gefunden

Eine Spinne aus einer Bananenkiste hat einen Supermarkt-Mitarbeiter im Landkreis Osnabrück gebissen. Der Mann sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. „Es ist aber nicht gefährlich“, betonte die Beamtin. Nach dem Biss wurde der Markt sofort geräumt. Rund drei Stunden suchten Polizisten gemeinsam mit einem Spinnenexperten nach dem Krabbeltier. Gegen 17.45 Uhr wurde die Suche eingestellt. „Wir konnten der Spinne noch nicht Herr werden“, sagte die Polizeisprecherin. Ob das Geschäft am Donnerstag wieder öffnen könne, werde nun in Absprache mit dem Gewerbeaufsichtsamt, dem Ordnungsamt und eventuell auch der Veterinärbehörde geklärt.

In Bananenkisten werden immer wieder mal Spinnen entdeckt. In diesem Fall stammten die Bananen nach Polizeiangaben aus Kolumbien und der Dominikanischen Republik. Um welche Spinnenart es sich handelte, sei unklar. Bisse von giftigen Spinnen sind Experten zufolge nicht zwangsläufig gefährlich für Menschen.

Diebe brechen in Kegelbahn ein und stehlen Bockwürste

Kein Geld oder teure Geräte, sondern vier Bockwürste sind bei einem Einbruch in eine Kegelbahn in Oebisfelde an der Grenze zu Niedersachsen gestohlen worden. Unbekannte hatten sich in der Nacht zum Mittwoch zunächst gewaltsam Zutritt zu einer Sporthalle verschafft, wie die Polizei mitteilte. Durch eine Hintertür gelangten die Täter dann in die Kegelbahn. Nach einem missglückten Versuch, eine weitere Tür aufzubrechen, zogen die Diebe mit den vier Würstchen von dannen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Lesen Sie weitere Polizeimeldungen hier:

Nachbarn helfen 84-Jährigen aus Notlage

Durch aufmerksame Nachbarn ist eine 84 Jahre alte Frau in Westerstede im Landkreis Ammerland gerettet worden. Die Frau konnte sich – aufgrund plötzlicher gesundheitlicher Probleme – selbst keine Hilfe holen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ihren Nachbarn sei aufgefallen, dass sie nicht, wie sonst üblich, ihre Zeitung aus dem Briefkasten holte. Und weil sie auch auf ein Klingeln an der Tür nicht reagierte, riefen sie den Notruf. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür geöffnet hatte, fand der Rettungsdienst die erkrankte Frau. Was genau ihr fehlte, war laut Polizeiangaben noch unklar. Sie wurde am Dienstagnachmittag sofort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

