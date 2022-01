Kondompackung löst Pfefferspray-Streit aus

Eine heruntergefallene Packung mit Kondomen hat zwischen zwei Pärchen einen handfesten Streit mit gegenseitigem Besprühen mit Pfefferspray ausgelöst. Die Kondome waren einer 33-jährigen Frau in einer öffentlichen WC-Anlage im Hauptbahnhof Hannover versehentlich auf den Boden gefallen, als eine 21-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann mit ihrem einjährigen Baby vorbeikamen und sich abfällig über die Frau äußerten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Streit eskalierte.

Der Begleiter der 33-Jährigen wollte den Angaben zufolge friedlich schlichten, wobei ihm der 27-Jährige aber ins Gesicht spuckte. Daraufhin setzte zunächst die 33-Jährige und dann auch der 27-Jährige Pfefferspray ein. Alle – auch das Baby – erlitten bei dem Streit am Mittwochnachmittag leichte Augenreizungen. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem erging wegen des Spuckens Strafanzeige wegen Beleidigung.

Mann mit 3,7 Promille löst Polizeieinsatz im Linienbus aus

Sturzbetrunken hat ein Fahrgast in einem Bus von Celle nach Winsen/Aller in Niedersachsen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 37-Jährige soll lautstark herumgeschrien und die Busfahrerin beschimpft haben, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Da sich der Mann weigerte, den Bus zu verlassen, verständigte die 20-Jährige am Mittwochnachmittag die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,7 Promille.

Glätte-Unfall: Braunschweigerin sorgt für Karambolage im Harz

Eine 34-jährige Frau aus Braunschweig hat am Mittwoch auf der Altenauer Straße zwischen Clausthal-Zellerfeld und Altenau einen schweren Unfall verursacht. An der Einmündung zur Bundesstraße 498 war sie mutmaßlich zu schnell unterwegs und verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Dabei stieß sie gegen das Auto einer 53-jährigen Frau aus Altenau. Die Braunschweigerin schob den wartenden Pkw gegen einen vorbeifahrenden Linienbus auf der B 498. Die Frau aus Altenau wurde dabei schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Die B 498 wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt.





Am Mittwochabend kam es auf der B498 zu einem weiteren Glätte-Unfall. Ein Rettungswagen landete zwischen Dammhaus und Altenau in einem Straßengraben und kippte um, verletzt wurde niemand.

Bahn unter Spannung nach Riss an der Oberleitung: Lokführer im Zug

Bei einem Riss in der Oberleitung am Bahnhof Kreinsloger in Bremen-Blumenthal ist ein Lokführer in einer leeren Bahn unter Spannung steckengeblieben. Nach Angaben der Feuerwehr Bremen stand bei dem Vorfall am Mittwochabend die ganze S-Bahn unter Strom. Durch die hohe Stromstärke sei der Lokführer zeitweise in Gefahr gewesen. Nachdem die Oberleitung abgeschaltet und die Strecke geerdet wurde, konnte der Mann die S-Bahn verlassen, wie die Feuerwehr erläuterte. Es sei niemand verletzt worden, bestätigte die Polizei.

Wie es zu der Störung in der Oberleitung kam, blieb zunächst unklar. Die Störung führte jedoch auch noch am Donnerstagmorgen zu Einschränkungen auf der Linie RS 1, teilte die Nordwestbahn mit. Züge zwischen Verden (Aller) und Bremen-Farge fahren zum Teil mit vermindertem Platzangebot oder fallen zwischen Bremen-Farge und Bremen-Vegesack aus.

