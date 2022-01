Polizei sucht Vermissten aus Hannover in Braunschweig

Braunschweig/Hannover. Der vermisste 70-Jährige verschwindet am Montagvormittag aus seinem Haus. Er könnte in Braunschweig sein. Hinweise gehen an die Polizei.

Der 70-Jährige Peter L. aus Frielingen wird gesucht. Ermittlungen ergaben auch eine Spur nach Braunschweig, wie die Polizei Garbsen mitteilt. Aufgrund von Hinweisen sei von einer akuten Eigengefährdung auszugehen. Die Polizei Garbsen fahndet seit Montag, 10. Januar, nach Peter L.

Die Ehefrau des Vermissten habe am Montagmorgen gegen 8:45 Uhr das Haus an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Frielingen verlassen. Bei ihrer Rückkehr am Mittag, gegen 13:30 Uhr, stand das Auto der Familie vor dem Haus, jedoch war die Tür abgeschlossen und Peter L. verschwunden, so die ersten Erkenntnisse der Polizei in Garbsen.

Die Polizei schließt eine Eigengefährdung des Mannes nicht aus

Peter L. wird seit Montagvormittag, 10. Januar, vermisst. Eine Spur führt auch nach Braunschweig. Hinweise gehen an die Polizei Garbsen. Foto: Polizei

Die sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Da eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Mann.

Ermittlungen ergaben im Laufe des Tages eine mögliche Spur in Richtung Braunschweig. Genaueres ist hierzu jedoch nicht bekannt. Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß, von normaler Statur mit leichtem Bauchansatz.

Peter L. ist vermutlich mit schwarzer Winterjacke und schwarzen Halbschuhen bekleidet

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er graue, kurze Haare mit auffälliger Stirnglatze. Peter L. ist Brillenträger. Vermutlich ist er mit einer schwarzen Winterjacke mit einer Kapuze sowie schwarzen Halbschuhen bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Garbsen unter (05131) 7014515 entgegen.

red

