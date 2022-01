Stundenlange Löscharbeiten nach Brand in Metallbetrieb

Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus einen Brand in einer Halle. Das Feuer in einem Metallbaubetrieb hat hohen Sachschaden verursacht. Eine Polizeisprecherin in Aurich bezifferte ihn auf eine Summe „im mittleren sechsstelligen Bereich“. Den Angaben zufolge waren rund 120 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz.

Ein Brand in einem Metallbaubetrieb in Wittmund hat Polizei und Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden am Freitag in Atem gehalten. Erst um kurz vor 3.30 Uhr Uhr sei der Einsatz beendet gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch nach den eigentlichen Löscharbeiten sei noch umfangreich kontrolliert und nach Glutnestern gesucht worden. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei rund 120 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz.

Das Feuer war am Donnerstagabend in einer Gewerbehalle des Betriebs ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung war zwischenzeitlich eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben worden, die jedoch um 21.30 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend auf eine Summe „im mittleren sechsstelligen Bereich“. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Schweinetransporter kracht gegen Betonleitwand – Sperrung

Ein beladener Schweinetransporter ist auf der Autobahn 1 im Landkreis Diepholz gegen eine Betonleitwand in einer Baustelle gekracht und hat eine stundenlange Sperrung verursacht. Der 58 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, ebenso die 119 Schweine, wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte. Der Transporter kam am späten Donnerstagabend aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr in die Betonleitwände und beschädigte diese zum Teil.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück wurde bis zum Freitagmorgen gesperrt, die Schweine wurden umgeladen. In dem Abschnitt wird derzeit ein neuer Parkplatz gebaut, daher wurde die Fahrbahn verengt.

