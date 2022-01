Tägliche Corona-Testpflicht an Schulen wird verlängert

Hannover. Auch im Februar müssen sich Schüler in Niedersachsen täglich testen. Die Zahl der Corona-Fälle an Schulen hat sich zuletzt mehr als verdoppelt.

Schülerinnen und Schüler müssen sich in Niedersachsen auch im Februar noch täglich auf Corona testen. Die bisher bis Ende Januar befristete Testpflicht werde zu Beginn des neuen Schulhalbjahrs fortgeführt, kündigte das Kultusministerium an. „Das Sicherheitsnetz wird beibehalten“, sagte ein Sprecher am Freitag in Hannover. „Wir glauben, dass das ein wichtiger Beitrag ist, um die Schulen offen zu halten.“

Testpflicht auch für Geimpfte

Bereits am Dienstag hatte die Landesregierung angekündigt, dass die Testpflicht künftig auch für geimpfte und genesene Schüler gelten soll, sofern diese noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Landesweit meldeten die Schulen am Freitag 5950 Corona-Fälle, in denen Schüler wegen PCR-bestätigter Infektionen nicht in den Unterricht durften. Das sind mehr als doppelt so viele wie zu Wochenbeginn. Beim Schulpersonal stieg die Zahl im Vergleich zum Montag von 310 auf 490 Infektionen. Zwei Grundschulen - in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland - waren am Freitag im Distanzunterricht, ebenso wie rund 60 Klassen an 24 weiteren Schulen.

dpa

