Frontalkollision: 33-Jähriger starb, 21-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Emsland ist ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei am Sonntagnachmittag in Lorup mit seinem Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Fahrzeug eines 21-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der 33-Jährige starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Wagens wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Brand auf unbewohntem Anwesen in Ganderkesee

Auf einem unbewohnten Anwesen in Ganderkesee ist am späten Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, brannte zunächst ein Anbau auf dem Gelände. Den Angaben zu Folge zogen die Flammen bis auf die Außenseite und das Dach des Hauptgebäudes, ein Übergreifen des Feuers sei aber verhindert worden.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Anbau sei zerstört worden. Verletzt wurde niemand, das Anwesen war laut Feuerwehr seit einigen Jahren unbewohnt. Da es abgelegen abseits der Straße liege, sei das Gelände schlecht zugänglich gewesen, sagte ein Sprecher.

Auto prallt in Kurve gegen Baum – zwei Schwerverletzte

Zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren sind in der Nacht zum Montag bei einem Unfall in Oldenburg schwer verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer sei in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit dem Auto gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Den Angaben zu Folge war das Fahrzeug bereits zuvor einem Streifenwagen aufgefallen.

Die Polizisten vermuteten demnach, dass das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Noch bevor sie das Fahrzeug kontrollieren konnten, sei der Unfall passiert, berichtete die Polizei. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeinachrichten lesen Sie hier:

Auto kracht gegen Baum – Fahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 72 in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die 49-Jährige kam am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall war es demnach im Motorraum zu einer Rauchentwicklung gekommen, die die Beamten selbst eindämmen konnten. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrer unter Drogeneinfluss und mit offenen Haftbefehlen gestoppt

Einen 28-jährigen Autofahrer erwartet nach einer Polizeikontrolle in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) gleich mehrfach Ärger. Die Beamten stellten am Sonntagnachmittag im Ortsteil Seboldshausen fest, dass der Mann unter Cannabis-Einfluss stand, wie die Polizei berichtete. Dazu war er demnach nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weil diese ihm zuvor entzogen worden war.

Im Rahmen der Kontrolle stellte die Polizei dann fest, dass gegen den 28-Jährigen drei offene Haftbefehle von diversen Staatsanwaltschaften bestanden. Der Mann wurde festgenommen. Ihn erwarten Verfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de