Eine Frau geht am Montag im Schneeregen in Braunschweig mit ihrem Hund einen Weg entlang.

Wetter in Niedersachsen Schneefall im Nordwesten sorgt am Montag für glatte Straßen

Nach dem Wetterchaos durch Sturmtief „Nadia“ hat am Montagmorgen ein weiteres Tief den Nordwesten überquert und vor allem im östlichen und südlichen Niedersachsen für Schneefall gesorgt. Weite Teile waren einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge zumindest kurzfristig von Glätte auf den Straßen betroffen. In Dissen am Teutoburger Wald kam es am Morgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Männern.

Vermutlich aufgrund von Matsch und Schnee verlor ein 40-jähriger Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 57 Jahre alten Fahrers und wurde in einen Graben geschleudert. Der 40-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und mit schwerem Gerät geborgen. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Wegen Plusgraden bleibt der Schnee wohl nicht liegen

Nach Angaben der DWD-Sprecherin ging der Schneefall im Tagesverlauf schnell in Regen über. In der kommenden Nacht könnte es zwar erneut zu leichtem Schneefall kommen, liegen bleiben dürfte dieser aber bei leichten Plusgraden nicht.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de