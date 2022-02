Zur Person

Karl-Heinz Banse kam am 10. April 1962 zur Welt und feiert in wenigen Wochen seinen 60. Geburtstag. Er arbeitete viele Jahre als Verwaltungsangestellter bei der Stadt Bad Lauterberg.

In seiner Jugend trat er in die Jugendfeuerwehr ein, trat dann über in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg. Hier war er später stellvertretender Ortsbrandmeister und anschließend auch Ortsbrandmeister.

Ämter auf Kreis- und Bezirksebene folgten, ehe er von 2004 bis 2021 Regierungsbrandmeister in der Polizeidirektion Göttingen war. Von 2013 bis 2021 war er Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, ehe er am 27. Februar 2021 zum Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes gewählt wurde.