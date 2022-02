Autofahrerin verliert die Kontrolle und rast gegen Baum

Eine Autofahrerin hat auf einer Landstraße bei Holle (Landkreis Hildesheim) die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist gegen einen Baum gefahren. Anschließend sei das Auto weiter in den Graben geschleudert, teilte die Polizei mit. Die 52-jährige Frau sei nach dem Unfall am Donnerstagabend schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war sie zu schnell auf der nassen, kurvenreichen Straße unterwegs gewesen, teilt die Polizei weiter mit.

Zoll entdeckt bei 52-Jährigem zwölf Kilo Kokain - Wert von rund 830 000 Euro

Zöllner haben bei einer Kontrolle zwölf Kilogramm Kokain aus einem Auto beschlagnahmt. Das Kokain hatte einen Wert von rund 830 000 Euro, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Freitag mitteilte. Der 52-jährige Fahrer des Wagens war nach eigener Aussage auf dem Weg aus den Niederlanden nach Bremen.

Die Zöllner entdeckten am Mittwoch im Kofferraum ein zugeklebtes Paket, in dem sich die Drogen befanden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl - der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überführt

Gleich zwei Brände in einem Haus in Osnabrück - drei Menschen verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück sind binnen eines Tages zwei Brände ausgebrochen. Zunächst war die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einem Küchenbrand in der ersten Etage gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Dort hatte eine Pfanne auf dem Herd Feuer gefangen.

Die drei Bewohner, eine 29-Jährige, ein 26-Jähriger und ein vier Jahre alter Junge seien leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt worden. Die Wohnung sei durch das Feuer aktuell nicht bewohnbar. Am Abend sei es in demselben Gebäude erneut zu einem Feuer gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Am Abend desselben Tages habe im selben Gebäude der Dachstuhl des Hauses Feuer gefangen, teilt die Polizei weiter mit. „Zur Ursache können wir noch nichts sagen“, erklärte der Sprecher. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht. Ob es einen Zusammenhang mit dem Küchenbrand gibt, müsse noch geprüft werden.

dpa

