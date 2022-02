Zuversichtlich sein trotz Corona-Pandemie – so kann es klappen

Ich wär’ gerne voller Zuversicht/

Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt/ Der es schafft, all das einfach zu ertragen/ Ich würd’ dir eigentlich gern sagen: Alles wird gut.

Die Menschen sind schlecht, und die Welt ist am Arsch/ Aber alles wird gut/ Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt/ Aber alles wird gut…

Sicher haben manche Leser die Zeilen gleich erkannt. Sie stammen aus einem sehr erfolgreichen Lied. Felix Kummer, „Der letzte Song“. Als Chart-Muffel bin ich mit Verspätung darauf gestoßen. Am vorigen Sonntag erst. In der Deutschlandfunk-Sendung „Zwischentöne“ sagte der Cartoonist Tobias Vogel, es passiere ihm nicht oft, dass er sich in Songs derartig verliebe, dass er sie fünfzig Mal hintereinander hören müsse – aber bei diesem Lied sei ihm das so ergangen.

Felix Brummer hätte gern mehr Zuversicht. Foto: Fabian Sommer / dpa

Wie bitte – fünfzig Mal? Natürlich fand ich, nach solchem Intro, das Lied dann erstmal mager. Och ja: Alles Mist also, wie originell! Und die Reime… Beim zweiten, dritten Hören sah ich aber ein, dass die Mischung ihren Reiz hat. Einerseits die eiskalte Absage an alle Beschönigungsformeln, andererseits der treibende Beat und eine kraftvolle, gar nicht wehleidige Diktion. Einerseits der reine Negativismus, andererseits das Spiel mit dem süßlichen Charme, den die Formel „Alles wird gut“ sogar in der Verneinung versprüht.

Ja, dachte ich, vielleicht hat hier ein Popsong auf seine ungefähre Weise etwas getroffen, das ein Ausgangspunkt sein kann. Das Gesundbeten der Zustände funktioniert weniger denn je, aber wir lassen den Kopf nicht hängen. Schwung und Trotz statt Selbstmitleid und Eskapismus!

Die Suche nach Hoffnung

Bemerkenswert fand ich, was bei Youtube in den Kommentarspalten zu dem Lied los ist. Eine schreibt: „Wie kann ein Song so viel Hoffnung und Verzweiflung in einem sein? Große Liebe für dieses Stück.“ Worauf jemand entgegnet: „Freut mich sehr dass du da Hoffnung erkennst. Ich erkenne nur Verzweiflung und Hass.“ Dann aber die Antwort auf die Antwort: „Er gibt mir insofern Hoffnung, dass er, wie ich, die Welt vorm Abgrund sieht – und man mit dem Gedanken daran nicht alleine ist.“ Und ein dritter (von sehr vielen) lässt dieses Plädoyer vom Stapel: „WIR sind die Gesellschaft und WIR können das auch ändern. Steht auf, haltet zusammen, helft anderen, seid füreinander da, und vor allem: Gebt nicht auf. Ich bin Leiter einer Pflegeeinrichtung, und das Lied trägt mich durch diese Sch*ß-Zeit. Vielen Dank!“

Hoppla! Da lugte die Katze aus dem Sack. Schon beim Wort „Pflegeeinrichtung“, erst recht bei der typographisch eigenwilligen, in der Sache eindeutigen Formulierung „Sch*ß-Zeit“ wurde mir klar, dass in all den Kommentaren, die ich gelesen hatte, die gar nicht direkte erwähnte Pandemie im Hintergrund stets zu erahnen war. Das ist wohl überhaupt so: In den Wie-fühle-ich-mich-Debatten unserer Zeit sitzt sie ungebeten mit am Tisch. Immer. Ob wir wollen oder nicht – sie ist da. Wie so ein Bildschirmschoner, der ein Motiv zeigt, das keiner sehen will, sobald man sich fünf Minuten nicht bewegt hat. Das muss doch an ihr liegen, dass mir das Sich-Hochschaukeln der Ukraine-Krise surrealer vorkommt als jemals ein politischer Konflikt.

Das muss doch an ihr liegen, dass Klima, Rente, Plastikmüll und alle anderen Krisen so einen schrägen Auch-das-noch-Touch haben. Das muss doch an ihr liegen, dass selbst unsere liebsten Mecker-Themen an grantigem Drive verloren haben. Das Wetter etwa: Wussten Sie, dass es im ganzen Januar nur 30 (!) Stunden Sonnenschein im Niedersachsen-Schnitt gegeben hat? Eigentlich unerhört, aber… Oder der Fußball: Nach einem „glücklichen“ Unentschieden der Eintracht gegen Verl (!) wären an sich zwei Fragen erlaubt. Erstens: Geht’s noch? Zweitens: Wo liegt das Kaff eigentlich? Doch wenn wir ehrlich sind…nun ja.

Natürlich liegt der zumindest so empfundene Bedeutungsverlust vieler Themen an der Pandemie. Nicht nur an ihren tatsächlichen Konsequenzen, den Opfern, den Einschränkungen. Sondern auch daran, dass man nie das Gefühl hat, das Thema Corona richtig greifen zu können. In einem Wort: an ihrem „unheimlichen“ Charakter.

Die Angst vor dem Unheimlichen

Der Psychotherapeut Lothar Stempin aus Kneitlingen hat mir dazu eine Mail geschrieben, in der er die Ansicht vertritt, der „Aspekt des Unheimlichen“, die „emotionale Erschütterung, die die Coronakrise in den Untergeschossen unserer Kultur auslöst“, könnten nicht allein naturwissenschaftlich bearbeitet werden. Und er hat den Link zu einem erhellenden Aufsatz angefügt, den der Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff schon vor einem Jahr geschrieben hat. Die These: Das Virus stellt alles infrage. Doch nicht direkt, womit wir besser umgehen könnten, sondern indirekt – durch den Verlust von Sicherheit und Selbstverständlichkeit.

Küchenhoff schreibt: „Das Virus wird zum unheimlichen Objekt, zu einem Objekt, das doch kein Gegenüber ist, das überall ist und zugleich nirgends, das so unsichtbar ist, dass es zum Hirngespinst im Rahmen von Verschwörungstheorien erklärt werden kann, so real zugleich, dass ihm enorm viele Menschen zum Opfer fallen.“

Der Autor geht einige Techniken durch, mit dem unheimlichen Thema umzugehen. Die Versuche, es in Argumentationsmuster einzubinden, es „dingfest“ zu machen. Die Neigung zur „Lust an der Angst“, um „Freundschaft mit dem unheimlichen Objekt“ zu schließen. Und er sieht die Gefahr, „dass die Abwehr der Realität, die Unfähigkeit, Gefahren zu denken und Verluste zu betrauern, die Katastrophe geradezu herbeiführen, vor der sie uns gerade schützen sollten“.

Wie gesagt: Die Beschreibung ist nicht neu. Auch die These, dass „Alles wird gut“ so wenig stimmt wie „Alles war gut“ und ebenso wenig weiterhilft wie die Losung „Alles wird schlecht“, ist nicht neu. Und schon gar nicht originell, aber ohne jede erträgliche Alternative ist die Konsequenz, die wir als unfreiwillige Pandemie-Experten zu ziehen haben: Wir müssen reden, reden, reden. Egal ob uns das passt oder zum Halse heraushängt. Wir müssen reden, um wieder ins Lot zu geraten und die unheimliche Erschütterung zu verarbeiten.



