Corona-Tests in der Kita „Ganz schön kitzlig“ – so klappt es mit Corona-Tests in den Kitas

Allein das Stillsitzen ist ein Problem. Es ist vor 7 Uhr, doch von Morgenmüdigkeit keine Spur. Leider. Ole flitzt auf die Eckbank, macht einen Kopfstand an der Lehne und klettert auf die Anrichte, die das Esszimmer mit der Küche verbindet. „Jetzt setz dich bitte mal richtig hin“, sage ich, nun schon zum dritten Mal. Ole rutscht auf seinen Platz, macht den Rücken gerade und fegt mit seinem Ellenbogen seinen Becher mit Milch um. Das gibt es doch gar nicht, fluche ich und angele nach dem Lappen.

So. Jetzt aber wirklich. Am Dienstag startet die Corona-Testpflicht in allen niedersächsischen Kitas für Kinder ab drei Jahren. Weil Ole ist, wie er ist – wild und meistens unzähmbar – machen wir bereits heute einen kleinen Testdurchlauf. Drei Tests plus einen in Reserve haben wir bereits von der Kita ausgehändigt bekommen, die für die erste Woche reichen sollen. Ich bin erleichtert. Ein Blick auf die Verpackung zeigt: Der Schnelltest kann in der Nase oder im Mund durchgeführt werden. Je nach Bedarf.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nasse Augen vom Hin- und Herdrehen des Tupfers

Ole entscheidet sich für die Nase. Jeden Morgen beobachtet der Vierjährige, wie seine beiden Schwestern, die in die Grundschule gehen, in der Nase getestet werden. Also will Ole das natürlich genauso haben. Ich verspreche ihm verboten süße Cini Minis zum Frühstück, wenn er sich jetzt ganz, aber wirklich ganz ruhig auf seinen Platz begibt. Es wirkt. Ole sitzt so ruhig, wie er es eben kann, und lässt seine Schwester den Tupfer in seine Nase führen. „Och menno, das kitzelt aber so“, sagt Ole und verzieht das Gesicht, als hätte er soeben ein Nasenpiercing bekommen. Die Tränen steigen ihm in die Augen.

Die Zehnjährige dreht den Tupfer in beiden Nasenlöchern hin und her und steckt ihn dann in das Fläschchen mit der Flüssigkeit. „Ist schon vorbei“, beruhigt seine Schwester und drückt Ole einmal fest. Jegliches unangenehmes Gefühl ist auf der Stelle verschwunden. „Mama, wo bleiben meine Cini Minis“, ist denn auch das einzige, was Ole nun noch interessiert.

„Test kostet Zeit, die man eigentlich nicht hat“

Das Testergebnis ist negativ, und normalerweise würde ich nun mit meiner Unterschrift auf dem Nachweis-Zettel der Kita bestätigen, dass der Corona-Test bei Ole durchgeführt wurde und das Ergebnis negativ ist. Dass wir nun beinahe jeden Morgen in der Woche drei Kinder testen sollten, kostet Zeit, die man morgens eigentlich nicht hat.

Lesen Sie mehr zu den Corona-Tests in Kitas:

Tipps und Tricks der Kinderärztin

Wenn Kinder keinen Bock haben, dann haben sie keinen Bock. Ich kenne das zur Genüge. Deshalb haben wir eine Kinderärztin gefragt, welche Tipps sie in petto hat, um Kindergarten-Kindern das Testen zu erleichtern. Dr. Tanja Brunnert hat in Göttingen eine eigene Kinderarztpraxis und ist gleichzeitig Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Sie sagt: „Ich glaube, dass es letztlich wie beim Zähneputzen laufen wird. Am besten kommt man mit Ablenkung zum Ziel.“ Die Tipps der Expertin haben wir mit eigenen Erfahrungen ergänzt.

Dr. Tanja Brunnert, Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Niedersachsen. Foto: Privat

1 Ein Vorbild sein: erst sich selbst testen, und dann das Kind.

Vielleicht ließe sich hier etwas tricksen. Denn jedes Mal die Eltern zu testen, wenn die Kita-Kinder an der Reihe sind, käme vermutlich einer Verschwendung von Test-Kits gleich. Ergo: handelsübliche Wattestäbchen benutzen und so tun, als müssten sich auch die Eltern testen lassen. Kita-Kindern, die ältere Geschwister haben und das Testen täglich beobachten, fällt es oft leichter, sich selbst testen zu lassen.

2 Möglichst Lollipoptests verwenden.

Hier liegt der Hase im Pfeffer: Scheinbar wurden die Kitas in Niedersachsen nicht flächendeckend mit Lolli-Tests versorgt. Viele Eltern sind allerdings der Meinung, dass ihre Kinder besser mit Lolli-Tests als mit Nasentests zurechtkämen. Ein Sprechers des niedersächsischen Gesundheitsministeriums sagt dazu: „“

3 Mit einem kleinen Ritual verbinden.

Kleine Kinder lassen sich oft mit kurzen Spielen locken. Am besten eine Routine daraus entwickeln. Mit dem Kind beispielsweise eine Runde „Ich sehe was, was du nicht siehst“ spielen oder es einmal bei „Hoppe Hoppe Reiter“ auf dem Schoß reiten lassen.

4 Kleine Belohnung, wenn das Kind es geschafft hat.

Wer genügend Zeit am Morgen hat, könnte nach dem Testen etwa gemeinsam ein Pixi-Buch als Belohnung lesen. Oder das Kind ein Ausmalbild ausmalen lassen. Wer keine Zeit, lässt sich vielleicht darauf ein: „Ein Gummibärchen am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen.“ Böte ich meinem Sohn Ole ein Gummibärchen nach dem Testen an, er würde stillsitzen wie eine eins. Mal schauen, ob ich auch auf Tricks zurückgreifen muss.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de