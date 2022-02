Mann verletzt sich schwer bei Brand in Biogasanlage

Ein 26-jähriger Betreiber einer brennenden Biogasanlage hat sich in Surwold (Landkreis Emsland) durch einen Sturz schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei begab sich der Mann am Samstagnachmittag auf eine vier Meter hohe Plattform nahe der Anlage, da sich die Plane offenbar durch Gasverlust abgesenkt hatte.

Aus zunächst ungeklärter Ursache sei im Gasbehälter eine Stichflamme entstanden, worauf der Mann von der Plattform gesprungen sei, um sich in Sicherheit zu bringen. Er habe sich dabei schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es sei ein Sachschaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Wegen eines Sturmschadens hatte der Betreiber die Anlage den Angaben zufolge in der Nacht zu Samstag bereits außer Betrieb gesetzt.

Gasbetriebenes Auto gerät in Brand - Explosionen und Verpuffungen

Ein mit Flüssiggas befülltes Auto hat sich am Samstag auf der B243 bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) selbst entzündet und ist daraufhin verbrannt. Der Fahrer hatte im Bereich einer Kreuzung einen Feuerschein an seinem Wagen entdeckt und stellte es am Straßenrand ab, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Befüllung mit dem LPG-Gas entfernte er sich schnellstmöglich von seinem Fahrzeug, das in Brand geriet.

Es kam nach Angaben der Polizei zu mehreren starken Verpuffungen und Explosionen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Das Wrack wurde abgeschleppt. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt, der zu dem Brand führte. dpa

