Der nächste Sturm trifft die Region Braunschweig-Wolfsburg

Nach „Zeynep“ und „Ylenia“ folgt am Montag der nächste Sturm in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Weshalb Sie weiter vorsichtig sein sollten.

Am Montag wird es wieder stürmisch in der Region Braunschweig. Bereits in der Nacht zum Montag sind Wolfsburg, Gifhorn, Peine, Helmstedt, Wolfenbüttel und Salzgitter von Regen und stürmischen Böen getroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Montag bis in den Abend hinein vor weiteren Sturmböen. Diese können in der Nähe von Regenschauern sogar bis zu 95 km/h erreichen.

Das reicht zwar noch nicht ganz an die Windgeschwindigkeiten der Unwetter „Zeynep“ und „Ylenia“ heran, trotzdem besteht bei diesen Windgeschwindigkeiten die Gefahr, dass weitere Bäume umstürzen oder Dachziegel herunterfallen.

Ende vergangener Woche richteten die beiden, aufeinander folgenden Sturmtiefs in der Region einige Schäden an. Lesen Sie hier, was in der Region an den Sturmtagen der vergangenen Woche passiert ist.

Grund für die erneut stürmische Lage ist laut DWD ein Sturmtief über Jütland, das maritime Polarluft nach Niedersachsen bringt. Das Wetter bleibt laut DWD wechselhaft, unbeständig und bis in den Montagabend hinein wieder stürmisch.

