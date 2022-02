Zwei Jahre Corona: Mehr als eine Million Fälle in Niedersachsen

Knapp zwei Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen auf mehr als eine Million angewachsen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Freitag 1,011 Millionen bestätigte Fälle aus. Rechnerisch entspricht das jedem achten Einwohner Niedersachsens, wobei einige Menschen auch mehrfach infiziert waren. Insgesamt 7.417 Menschen im Land starben seit 2020 nachweislich an oder mit Corona.

Bei den Impfquoten schneidet das Bundesland gut ab: Niedersachsen belegt mit 78 Prozent bei den mindestens einmal Geimpften Platz sechs. Die Einbeziehung der Apotheken wiederum bringt die Corona-Impfkampagne bisher nur langsam voran. Das RKI weist für Niedersachsen nach zwei Wochen erst 1.135 Impfungen in Apotheken aus.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zur Einordnung: Insgesamt wurden in Niedersachsen zuletzt 126.000 Impfungen pro Woche gezählt. Mitte Februar beteiligten sich jedoch erst 85 von insgesamt 1800 Apotheken im Land an der Impfkampagne – obwohl schon 250 Apothekerinnen und Apotheker entsprechend geschult waren. Viele warteten mit der Impfstoffbestellung noch ab, weil die Nachfrage gering sei, hatte die Apothekerkammer erklärt.

Niedersachsens Kommunen erhalten Novavax-Impfstoff ab Montag

Seine erste Lieferung von Novavax-Impfdosen verteilt Niedersachsen von Montag bis Mittwoch an die Kommunen. Allerdings werden zunächst nur rund 42.000 der 140.000 Impfdosen des Landes ausgeliefert, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Das sei nötig, damit die gekühlte Lagerung überall gewährleistet werden kann. Weitere Lieferungen soll es nur auf ausdrückliche Bestellung der Gesundheitsämter hin geben.

Der neue Corona-Impfstoff, bei dem es sich anders als bei Biontech und Moderna um einen Proteinimpfstoff handelt, richtet sich gezielt an Menschen, die bisher gar nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Allerdings ist die Nachfrage gering. Auf der zentralen Warteliste des Landes standen am Freitag erst rund 8.200 Menschen. Es gebe daher auch für alle Interessierten, die nicht auf der Liste stehen, genügend Impfstoff, betonte das Ministerium.

„Wir haben ausreichend Impfstoff von allen Herstellern zur Verfügung und müssen daher nicht mehr priorisieren“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). „Auch für diejenigen, die den mRNA-Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, gibt es nun eine Alternative.“ Alle zugelassenen Corona-Impfstoffe böten einen zuverlässigen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

Zahl der mit Corona infizierten Schüler geht in Niedersachsen weiter zurück

Die Zahl der mit Corona infizierten Schülerinnen und Schüler wiederum geht in Niedersachsen weiter zurück. Am Freitag konnten 12.870 Schülerinnen und Schüler im Bundesland wegen eines positiven Tests nicht in die Schule gehen, wie das Kultusministerium auf dpa-Anfrage mitteilte. Am Freitag vergangener Woche waren es noch 15.570 Schüler, am Freitag vor zwei Wochen rund 16.800.

An diesem Freitag waren demnach etwa 1.400 Schulbeschäftigte von einem positiven Corona-Test betroffen, darunter etwa 1.000 Lehrkräfte. Vor einer Woche waren es insgesamt noch rund 1.500 Schulbeschäftigte, vor zwei Wochen 1.570. Etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler besuchen laut Ministerium die rund 3.000 Schulen in Niedersachsen, etwa 100.000 Menschen arbeiten dort.

Lesen Sie auch:So kommt die Testpflicht in Braunschweigs Kitas an

Und noch eine Nachricht gibt es aus den Schulen: Durch gelockerte Corona-Regeln sind ab sofort wieder Elternabende in Niedersachsen möglich. Voraussetzung sei die 3G-Regel, teilte das Kultusministerium am Freitag in Hannover mit. Somit müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen das Coronavirus geimpft, von einer Covid-Infektion genesen oder negativ getestet sein. Klassenkonferenzen, Schulvorstandssitzungen oder Tage der offenen Tür sind unter der 3G-Regel demnach ebenfalls wieder möglich.

Schulfahrten und Schüleraustausche sind ab April in Niedersachsen wieder erlaubt

Vom 1. April an sind Schulfahrten oder Schüleraustausche den Angaben zufolge ebenfalls wieder erlaubt. Bereits ab dem 21. März entfällt die Kohortenregelung für feste Gruppen zur Corona-Kontaktreduzierung. So seien wieder mehr unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote möglich.

„Schulveranstaltungen und Gremiensitzungen in Präsenz sind durch Online-Formate nicht eins-zu-eins zu ersetzen. Es ist gut, dass die stetige Verbesserung der Infektionslage unser schrittweises Vorgehen bei Lockerungen zulässt“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) laut Mitteilung.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de