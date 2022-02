EU-Geld für Niedersachsen übersteigt Milliardengrenze

Niedersachsen stehen in der EU-Förderperiode von 2021 bis 2027 insgesamt 1,059 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit sollen Investitionen von etwa 3,7 Milliarden Euro im Land ausgelöst werden, wie Europaministerin Birgit Honé am Montag ankündigte.

Die SPD-Politikerin bezeichnete es als Erfolg, dass im Vergleich zur vorigen Förderperiode diesmal 81 Millionen Euro mehr bereit stünden, obwohl der frühere EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) zunächst eine Kürzung von bis zu 30 Prozent ins Spiel gebracht hatte.

Der ELER-Topf kommt noch hinzu

Die weiteren 81 Millionen Euro bezeichnete Honé als „netten Zuwachs“, für den mit der EU „hart verhandelt“ werden musste. „Wir können unsere Städte und Unternehmen in Niedersachsen fit machen für den Wandel“, sagte die Ministerin.

Die Fördersumme bezieht sich auf den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+). Schwerpunkte sollen die Programme „Intelligenteres Europa“ (rund 438 Millionen Euro), „Grüneres und CO2-armes Europa“ sowie „Sozialeres Europa“ (je rund 250 Millionen Euro) bilden. Etwa 156 Millionen Euro sollen über die Programme direkt an Städte und Regionen fließen.

Die Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) sind in den 1,059 Milliarden Euro noch nicht enthalten. Sie kommen noch hinzu. Zu diesem dritten EU-Topf machte Honé keine Angaben.

Das Europaministerium erwartet die finale Genehmigung durch die Europäische Kommission in den kommenden Wochen. Neu sei, so Ministerin Honé, dass die Landkreise, Städte und Gemeinden zum Teil selbst entscheiden können, für welche Projekte sie das Geld verwenden wollen.

In wenigen Wochen will die Landesbeauftragte für unsere Region, Ulrike Witt, die genauen Zahlen für den Raum zwischen den Landkreisen Gifhorn und Göttingen samt den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter vorstellen. In der letzten Förderperiode kamen Hunderte Millionen von Euro bei uns an.

