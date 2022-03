Motorradfahrer bei Frontalcrash lebensgefährlich verletzt

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 6 bei Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 35 Jahre alte Autofahrer beim Linksabbiegen in Süstedt auf die Bundesstraße den dort fahrenden Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen übersehen.

Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen – lebensgefährlich verletzt

Der 51-Jährige versuchte mit seiner Maschine noch, dem Auto auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß am Samstagmorgen aber nicht mehr verhindern. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik nach Bremen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt.

Sieben Leichtverletzte bei Gas-Austritt in Wohnhaus

Bei einem Gas-Austritt in einem Wohnhaus in Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Die Bewohner klagten über Unwohlsein und wurden von Rettungskräften aus dem Haus in Sicherheit gebracht, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten in der Nacht zum Samstag aus, alle Bewohner konnten vor Ort medizinisch versorgt werden. Um was für ein Gas es sich handelte und woher es kam, sei noch nicht klar, sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise handelte es sich um Kohlenmonoxid (CO). Das farb- und geruchlose Kohlenmonoxid entsteht beim Verbrennen von Kohle oder Gas. Vergiftungssymptome sind etwa Schwindel, Kopfschmerzen und Bewusstlosigkeit.

dpa

