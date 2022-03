Drei Frauen sollen 16-Jährige lebensgefährlich verletzt haben

Hannover. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen: In Hannover haben drei Frauen eine 16-Jährige in einem Park attackiert. Sie ist lebensgefährlich verletzt.

Im Vahrenwalder Park in Hannover sollen drei junge Frauen eine 16-Jährige attackiert und mit einem Stichwerkzeug lebensgefährlich verletzt haben. Anschließend seien sie am Dienstagabend aus der Grünanlage geflohen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Hinweise. Nach Zeugenaussagen sollen die Drei die 16-Jährige, die auf einer Parkbank saß, bedrängt haben. Bevor die Polizeistreifen vor Ort waren, rannten die Angreiferinnen weg.

Die Verdächtigen wurden als circa 19 Jahre alt beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu der Attacke oder den Täterinnen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter (0511) 109 5555 zu melden.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrerin übersieht Radfahrer - Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 73 Jahre alter Radfahrer in der Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 49 Jahre alte Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten Radfahrer an einer Kreuzung in Bad Bentheim übersehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

87-Jähriger bedroht Ex-Partnerin mit Waffe - Polizei schießt ins Bein

Polizeikräfte haben einem 87-Jährigen in Lüneburg ins Bein geschossen, nachdem er seine ehemalige Partnerin und andere Bewohner auf dem Grundstück eines Wohngebäudes mit einer Waffe bedroht hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Senior aus dem Landkreis Lüneburg am Vormittag auf dem Grundstück erschienen und hatte die Langwaffe auf die Menschen gerichtet. Polizeikräfte des Einsatz- und Streifendienstes sowie spezialisierte Einsatzkräfte verletzten den Mann am Oberschenkel und machten ihn angriffsunfähig, wie es weiter hieß. Lebensgefahr bestand nicht.

Lesen Sie auch;

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de