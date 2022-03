Hobbyarchäologe findet Mörsergranate im Wald bei Goslar

Goslar. In Niedersachsen gab es außerdem mehrere Autounfälle, und der Bahnverkehr musste bei Hildesheim zeitweise gesperrt werden. Ein Einsatz-Überblick.

Weil sich Jugendliche am Bahnhof von Freden (Landkreis Hildesheim) Polizeimaßnahmen widersetzt haben, wurde der Bahnverkehr für rund eine halbe Stunde gesperrt werden (Symbolbild).

Ein Hobbyarchäologe hat in der Nacht zu Samstag eine Mörsergranate in einem Waldstück im Landkreis Goslar gefunden. Nach Angaben der Polizei hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Echtheit der Granate bestätigt.

Am frühen Morgen habe der Dienst Entwarnung geben können – der Zünder der Mörsergranate war bereits entfernt worden.

Vier junge Menschen bei Unfall in Stuhr schwer verletzt

Vier junge Menschen sind bei einem Autounfall in Stuhr (Landkreis Diepholz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ihr Wagen in der Nacht im Ortsteil Heiligenrode nach derzeitigem Ermittlungsstand von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die drei 17-jährigen männlichen Insassen zogen sich den Angaben zufolge schwere Verletzungen zu, die 18-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Genauere Angaben zur Ursache konnten zunächst nicht gemacht werden. Der 17-jährige Fahrer hatte laut Polizei keinen Führerschein.

Auto überschlägt sich und Dach reißt ab – 18-Jähriger verletzt

Ein 18-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen bei einem Autounfall in Emlichheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich, und das Dach riss ab. Nach Angaben einer Polizeisprecherin konnte sich der junge Mann selbst aus dem Auto befreien.

Bahnverkehr gesperrt wegen Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Wegen eines Treffens von Jugendlichen am Bahnhof von Freden (Landkreis Hildesheim) ist am Samstagmorgen der Bahnverkehr zeitweise gesperrt worden. Etwa 50 Jugendliche trafen sich nach Polizeiangaben gegen Mitternacht an dem Bahnhof. Anwohner meldeten demzufolge der Polizei, dass einige Beteiligten Gegenstände ins Gleisbett warfen und es danach aussah, dass eine handgreifliche Auseinandersetzung bevorstehe.

Die angerückte Polizei sprach zahlreiche Platzverbote aus und sperrte den Bahnverkehr für rund 25 Minuten. Zwei Jugendliche hätten sich den Maßnahmen widersetzt, hieß es. Verletzt wurde niemand. Mehr Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

dpa

