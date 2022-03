Weltweiter Klimastreik von Fridays startet auch in Niedersachsen

Hannover. An diesem Freitag, 26. März, finden weltweit an vielen Orten Klimastreiks statt. Im Vorfeld gab es Wirbel um den Auftritt einer Musikerin in Hannover.

Corona-Pandemie, Klimawandel, Ukraine-Konflikt - wegen der Vielzahl an Krisen in der Welt weitet sich einem Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz zufolge das Gefühl einer "erlernten Hilflosigkeit" aus. Vor allem in Europa wächst demnach die Sorge vor einem zunehmenden Kontrollverlust.

Die Bewegung Fridays for Future (FFF) hat für diesen Freitag auch in Niedersachsen und Bremen wieder zu Aktionen für mehr Klimaschutz aufgerufen. Die reichsten Länder der Welt werden von den Aktivistinnen und Aktivisten für ihre Emissionen kritisiert und zu mehr Umweltschutz aufgefordert. Unterstützt werden die Demonstranten auch von Gewerkschaftsvertretern und der Kirche.

In Braunschweig etwa soll es ab 14 Uhr eine kombinierte Fahrrad- und Laufdemo auf dem Schlossplatz geben. In Göttingen soll ebenfalls ab 14 Uhr vor dem Auditorium gestreikt werden. In Lüneburg beginnt um 12 Uhr eine Kundgebung. Weitere Aktionen sind in Bremen, Bremerhaven, Hildesheim und Hannover geplant.

Diese Forderungen stellt die Fridays-Gruppe aktuell

Zentrale Forderungen der Fridays-Gruppe sind laut eigenen Angaben unter anderem ein sozialverträglicher Ausstieg aus den fossilen Energien, dafür ein forcierter Ausbau der erneuerbaren Energien sowie eine sozial gerechte Mobilitätswende.

Im Vorfeld der geplanten Aktion in Hannover hatte es großen Wirbel um einen Auftritt der Sängerin Ronja Maltzahn gegeben. Die dortigen Klimaschützer hatten einen geplanten Auftritt der Musikerin wegen ihrer Dreadlocks abgesagt – diese Diskussion steckt hinter der Absage.

dpa

