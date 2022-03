Zusammenprall: Boots-Anhänger löst sich während der Fahrt

Ein mit einem Boot beladener Autoanhänger ist in Hespe im Landkreis Schaumburg in ein Auto geprallt. Ein 48-Jähriger Autofahrer habe gemerkt, dass sich der Anhänger samt Boot während der Fahrt plötzlich von seinem Wagen löste, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er rollte über die Straße und prallte schließlich in ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen gegen eine Hauswand geschoben. Der Anhänger hatte sich so stark in das Auto verkeilt, dass das Boot am Samstagmittag erst mit einem Kran heruntergehoben werden musste. Erst dann konnte der Anhänger geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10 000 Euro.

Fünf Verletzte bei Abbiege-Unfall

Bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Holtgast im Landkreis Wittmund sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen beim Linksabbiegen mit einem anderen entgegenkommenden Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersten Erkenntnissen nach, soll der 56-jährige Fahrer des anderen Wagens zunächst auch beabsichtigt haben abzubiegen, sei dann aber weiter geradeaus gefahren. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Der 45-Jährige, seine beiden 15 Jahre alten Mitfahrer, sowie der 56-Jährige und seine 51 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Samstagnachmittag leicht verletzt.

Bewaffneter überfällt Delmenhorster Kiosk

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat einen Kiosk in Delmenhorst überfallen. Der Unbekannte habe das Geschäft betreten, den 51 Jahre alten Verkäufer bedroht und Bargeld aus der Kasse verlangt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend verließ der Täter den Kiosk, stieg auf ein Fahrrad uns flüchtete. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat am Samstagnachmittag beobachtet haben.

25-Jährige stürzt in Hildesheim mit Pedelec - schwer verletzt

Mit einem Pedelec ist eine 25 Jahre alte Frau in Hildesheim in ein Gebüsch gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau war am späten Samstagnachmittag in einer Kurve von einem abschüssigen Weg abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten sie aus dem Gebüsch. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

