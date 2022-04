Der Wendeburger Bürgerbus schließt eine Lücke

Wendeburg. Bernd Commemann ist der Ideengeber des Bürgerbus Wendeburg. Die Linie 518 vernetzt die Dörfer und bindet sie an die Städte an.

Die Gemeinde Wendeburg mit ihren 11.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt nur wenige Autofahrminuten entfernt von Braunschweig und Peine. Mit ihren liebenswerten kleinen Ortsteilen mitten in der Natur gilt sie als idealer Wohnort für alle Altersgruppen. Nur eine Sache fehlte bisher: eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die Vernetzung der Orte untereinander.

Diese Lücke wurde mit dem Bürgerbus geschlossen. Seit dem 19. Juli 2021 fährt der Bürgerbus durch die Gemeinde. Alle Orte werden täglich acht Mal miteinander verbunden. In Wendeburg können die Fahrgäste direkt in die Linien nach Peine und Braunschweig umsteigen und seit kurzem fährt der Bus auch bis Völkenrode und bindet dort an die Braunschweiger Buslinien an.

Bernd Commeßmann, Initiator des Bürgerbusvereins, machte schon lange vor der Gründung des Vereins Werbung für die Idee des Bürgerbusses. Mit der Gründungsversammlung mit mehr als 50 Teilnehmern am 7. Februar 2020, der Bildung eines achtköpfigen Vorstandsteams und der Eintragung in das Vereinsregister nahm das Projekt Fahrt auf.

So engagiert sich das Team vom Bürgerbus Wendeburg...

Verhandlung mit der Peiner Verkehrsgesellschaft, dem Regionalverband Großraum Braunschweig, der Landesnahverkehrsgesellschaft, der Gemeinde Wendeburg, dem Landkreis Peine, die Genehmigung der geplanten Linie, Angebote für Busse einholen und die Finanzierung von 100.000 Euro für die Anschaffung und den behindertengerechten Umbau des Busses machten das Ehrenamt zeitweise zum Vollzeitjob für den Vorstand, berichten Vereinsvorsitzender Bernd Commeßmann und seine Stellvertreterin Sonja Resing-Leidel. Um die laufenden Kosten im Fahrbetrieb zu decken, wurden die Außenflächen des Busses vermarktet. Dann wurden ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer ausgebildet.

Das konnte bereits erreicht werden...

Der Verein zählt jetzt 185 Mitglieder. Aus anfänglich 14 Fahrerinnen und Fahrern sind inzwischen 22 geworden, ein toller Teamgeist ist entstanden, weitere Ehrenamtliche möchten mitmachen. Beim monatlich Austausch ist viel zu erzählen: von Kindern, die jetzt regelmäßig mit dem Bürgerbus zur Grundschule fahren, vom Rollstuhlfahrer, der fast täglich im Bus sitzt und dadurch ein Stück Lebensqualität zurückbekommen hat, von der älteren Dame, die endlich wieder ohne fremde Hilfe Arzt und Frisör besuchen kann und von den Geflüchteten, die seit fünf Jahren in der Gemeinde leben und mit Nachwuchs und Kinderwagen immer wieder dabei sind. „Und auch unsere Gäste aus der Ukraine konnten wir schon an ihr Ziel bringen“, sagt Sonja Resing-Leidel.

Das war der bisher bewegendste Moment...

Am 16. Juli 2021 wurde der Bürgerbus in Betrieb genommen. „Nach 17 Monaten intensiver Vereins- und Vorstandsarbeit war der Moment der Einweihung der Buslinie 518 ein sehr bewegender Moment. Wir haben es geschafft! Der Bus fährt und die Gemeinde Wendeburg rückt näher zusammen“, sagt Bernd Commeßmann. „Wir sind alle zusammen stolz auf das, was wir da verwirklicht haben!“

Mehr zum Gemeinsam-Preis 2022

