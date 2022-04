Mann mit Machete löst Polizeieinsatz in Hildesheim aus

Weil ein 24-Jähriger mit einer Machete hantierte, hat es auf dem Grundstück einer Firma in der Ortschaft Groß Düngen im Landkreis Hildesheim einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Der Mann sei von Spezialisten der Polizeidirektion Göttingen angesprochen und widerstandslos in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauerten an. Insgesamt waren den Angaben zufolge 40 Kräfte verschiedener Polizeidirektionen und des Landeskriminalamts vor Ort.

Autofahrer schläft nach Unfall seinen Rausch aus

Schlafend und mit einer Bierdose zwischen seinen Beinen hat die Polizei in Osnabrück einen sturzbetrunkenen Unfallfahrer in seinem Auto angetroffen.

Der Mann war zuvor mit seinem Auto frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, weil er auf der falschen Straßenseite fuhr, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Wenig später fanden die Polizeibeamten den Unfallverursacher schlafend in seinem Wagen. Auf eine Ansprache habe der Mann nach dem Vorfall am Montag nur zögerlich reagiert, ein Alkoholtest habe einen Wert von 4 Promille ergeben.

Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann längst seinen Führerschein verloren - er war schon mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen.

Schwertransporter blockiert Fahrbahn in Stade

Ein Schwertransporter ist auf einer Bundesstraße in Stade von der Fahrbahn abgekommen und hat stundenlang die Straße blockiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, blieb der Lastwagen auf dem Grünstreifen stehen. Der Transporter war mit großen schweren Teilen beladen, genauere Angaben dazu konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen. Warum der Fahrer mit dem Lastwagen von der Straße abkam, war zunächst unklar. Beide Richtungen der Fahrbahn wurden vorübergehend gesperrt.

Gestohlener Hengst aus Buxtehude in einem Stall entdeckt

Der aus einem Stall gestohlene wertvolle Hengst aus Buxtehude ist gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erkannte eine Frau das Pferd in einem Stall im Raum Zeven und benachrichtigte die Polizei. Das Tier wurde den Besitzern unverletzt zurückgegeben. Weitere Informationen über die Tat und die Verdächtigen wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Das Pferd war am Samstag in Buxtehude im Landkreis Stade aus einem Reitstall gestohlen worden. Den Besitzern zufolge ist der Zuchthengst rund 100 000 Euro wert.

