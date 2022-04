Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen in Niedersachsen

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Sulingen (Landkreis Diepholz) verletzt worden. Ein Auto war am Samstagabend im Bereich einer Kreuzung frontal mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Einer der Verletzten musste durch die Einsatzkräfte aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten ins Krankenhaus. Zur Unfallursache konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Biker bei Zusammenstoß mit weiterem Motorrad schwer verletzt

Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit dem Leichtkraftrad einer 17-Jährigen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die junge Motorradfahrerin am Samstagabend mit ihrer Maschine zwischen Moringen und Hardegsen-Lutterhausen (Landkreis Northeim) auf die B241 einbiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision. Die 17-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

Betrunkener 18-Jähriger fährt mit Auto in Supermarkt

Ein betrunkener 18-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Hildesheim in den Eingang eines Supermarktes gefahren. Dabei wurde eine 16 Jahre alte Mitfahrerin verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer habe wegen überhöhter Geschwindigkeit am Sonntagmorgen in Lamspringe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in die Bäckerei, die sich in dem Supermarkt befindet, geprallt.

Im Auto befanden sich insgesamt fünf Menschen. Die verletzte junge Frau kam ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab laut Polizei einen Wert von knapp 0,7 Promille. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Eingang des Geschäfts wurde erheblich beschädigt, ebenso das Auto. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Mehr Blaulichtmeldungen

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de