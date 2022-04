Schwer verletzt: Motorradfahrer prallt in Braunlage gegen Baum

Braunlage. Da ein Motorradfahrer in einer Linkskurve in Braunlage gegen einen Baum prallte, musste ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten abtransportieren.

Ein 26-Jähriger ist in Braunlage (Landkreis Goslar) mit seinem Motorrad verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Mann am Samstagnachmittag in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand laut Polizei ein Sachschaden von 12 000 Euro.

Mordprozess in Celle gegen Ex-Militär aus Gambia beginnt

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord und versuchter Mord - das sind die Taten, die die Bundesanwaltschaft einem Ex-Militär aus Gambia vorwirft. Von diesem Montag (9 Uhr) an muss sich der Mann vor dem Oberlandesgericht (OLG)Celle verantworten. Nach Überzeugung der Anklagebehörde soll er als Mitglied einer berüchtigten Sondereinheit der gambischen Streitkräfte illegale Tötungsbefehle ausgeführt haben. Konkret soll er Mittäter zu den Tatorten gefahren haben. Der Angeklagte war im März 2021 in Hannover festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Ende 2003 überlebte ein Rechtsanwalt schwer verletzt mehrere Schüsse, ein Jahr später wurde ein regierungskritischer Journalist getötet und wahrscheinlich 2006 sollen Mitglieder der „Junglers“ genannten Einheit einen mutmaßlichen Gegner des gambischen Präsidenten Yahya Jammeh erschossen haben.

Erstes internationales Verfahren gegen Jammeh-Regime-Offizier

Jammeh hatte 22 Jahre lang diktatorisch als Staatschef des kleinen westafrikanischen Landes geherrscht. Dem Ex-Präsidenten, der nach seiner Abwahl Anfang 2017 ins Exil nach Äquatorialguinea ging, werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Nach Angaben des Opferanwaltes Reed Brody handelt es sich bei dem Verfahren in Celle um den ersten internationalen Prozess gegen einen Offizier des Jammeh-Regimes. Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe.

dpa

