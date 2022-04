Polizei stoppt zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer auf Autobahn 1

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer sind der Polizei bei Kontrollen auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Vorabend zunächst ein 41-jähriger Mann aufgefallen, der als Beifahrer in einem Wagen unterwegs war. Laut Polizeicomputer war der Mann zu acht Jahren Haft wegen zweifachen versuchten Totschlags verurteilt. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Bremervörde (Kreis Rotenburg) gebracht.

Im zweiten Fall hatte ein 43-jähriger Mann eine Geldstrafe von 1500 Euro nicht gezahlt und wurde deshalb mit Haftbefehl gesucht. Er bezahlte die Strafe und durfte nach der Kontrolle weiterfahren.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Hauptkommissar vor Gericht – Vorwurf der Nähe zu „Reichsbürgern“

Zum Prozessauftakt im Fall eines Kriminalhauptkommissars wegen möglicher Verbindungen zur „Reichsbürger“-Bewegung hat das Verwaltungsgericht Hannover einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit abgewiesen. Es gehe nicht um persönliche Lebensumstände des Beamten, sagte der Vorsitzende Richter Martin Goos am Donnerstag zu dem entsprechenden Antrag der Anwälte des 58-Jährigen. Die Polizeidirektion Hannover hatte gegen den Mann geklagt, um ihn aus dem Dienst zu entfernen.

Vorgeworfen wird ihm unter anderem, der „Reichsbürger“-Bewegung anzugehören sowie staatliche Institutionen verunglimpft und auf Veranstaltungen der „Querdenker“-Szene Verschwörungstheorien verbreitet zu haben. „Reichsbürger“ bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und erkennen ihre Rechtsordnung nicht an.

Der Polizist aus Hannover war früheren Angaben zufolge nach einer Rede bei einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Dortmund vorerst vom Dienst entbunden worden. Der Mann hatte sich demnach bei der Kundgebung im August 2020 mit vollem Namen als Kriminalhauptkommissar vorgestellt und die Corona-Regeln hinterfragt. Dabei forderte er seine Kollegen auf, sich in der Corona-Lage mehr ihrem Gewissen als dem Gehorsam verpflichtet zu fühlen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de