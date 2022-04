„Gute Stube“: Einrichtungsstil im Wandel

Mit viel Liebe zum Detail haben Ria Alrutz und ihr Partner die gemeinsame Wohnung in der Braunschweiger Innenstadt gestaltet. Nicht nur die große Kaffee-Leidenschaft spiegelt sich so in vielen Hinguckern wider, auch wurden ganze Räume in Handwerker-Projekten umgestaltet.

Rustikale Elemente modern kombiniert

„Wir wohnen hier in einer Wohnung, die in den letzten Jahren ganz schön auf den Kopf gestellt wurde. Mein Freund hat hier zunächst in einer Männer-WG gewohnt und anschließend alleine, bevor ich eingezogen bin. Der Einrichtungsstil hat sich daher auch über die Jahre entwickelt, wobei ich sagen würde, dass bei uns schon gedeckte Farben dominieren, da sie einfach eine gewisse Gemütlichkeit schaffen und sich hier gut mit den rustikalen Elementen kombinieren lassen. Das spiegelt sich auch sehr gut in der Kaffee-Bar im Esszimmer wider. Mein Freund ist ein absoluter Kaffee-Junkie und da war das einfach die perfekte Idee.

„Gute Stube“- zu Gast bei Ria Alrutz „Gute Stube“- zu Gast bei Ria Alrutz Samtige Stoffe und gedeckte Farben geben der Wohnung eine gemütliche Atmosphäre. So sieht es bei Ria Alrutz in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24

Ria Alrutz hat viele DIY-Projekte umgesetzt

Gemeinsam mit seinem Vater hat er diese Kaffee-Lounge gestaltet. Die dunkle Holzwand passt perfekt zu den antiken Gegenständen, wie zum Beispiel einem besonderen Kaffeezubereiter. Durch die indirekte Beleuchtung an den Regalen und die Spiegelung in den Glasflaschen setzt sich hier alles perfekt in Szene. Ich denke, dass man schon mit kleinen Dingen eine Wohnung neu gestalten kann und kein Profi sein muss. Wir haben in der Küche und im Bad zum Beispiel Fliesen und Fronten weiß gestrichen und einen neuen Boden verlegt. Wobei das Fliesenstreichen im Bad auch richtig viel Arbeit war. Aber so fühlen wir uns jetzt viel wohler, die Wohnung wirkt moderner und freundlicher und damit hat sich die Arbeit für uns in jedem Fall gelohnt.

Deko wird zurückhaltend eingesetzt

Mein persönlicher und absoluter Lieblingsplatz in der Wohnung ist jedoch die Sitzbank im Wohnzimmer. Durch mein Architektur-Studium hatte ich die Möglichkeit, mit einem 3D-Modellierungsprogramm zu arbeiten und damit diese Bank zu entwerfen. Sie ist also maßgeschneidert und mein absolutes Herzstück. Wir haben von einem befreundeten Tischler die Holzstücke anfertigen lassen und sie anschließend selbst zusammengebaut. Wenn der Regen gegen das Fenster im Wohnzimmer prasselt, setze ich mich gerne mit einem Buch oder einer Zeitschrift dort hin.

Ansonsten liebe ich noch Grünpflanzen und Blumen. Bei der Deko halte ich es aber eher minimalistisch und orientiere mich nicht nach den Jahreszeiten. Es darf bei mir einfach nicht zu viel sein.“

