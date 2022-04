Das Goldene Herz: 160.494,72 Euro für 16 Projekte der Region

Wir leben in schwierigen Zeiten, die weltpolitische Lage ist bedrückend und belastet viele Menschen sehr. Doch auch Freude ist in diesen Krisenzeiten wichtig – das Bedürfnis nach guten Nachrichten bei vielen groß. So hat das Goldene Herz, die gemeinsame Spendenaktion unserer Zeitung mit dem Paritätischen Braunschweig, in diesem Jahr nicht nur Überwältigendes vollbracht, sondern vor allem für einen großen Motivationsschub, Freudentränen und Jubelrufe bei den Projekten gesorgt, die jeden Tag hautnah erleben, was die sich weiter öffnende soziale Schere für Menschen bedeutet.

Jedes Projekt erhält eine Spende in Höhe von 10.030,92 Euro

Sven Spier, Geschäftsführer des Paritätischen Braunschweig, Tatjana Biallas, Geschäftsführerin Funke Medien Niedersachsen, Kerstin Loehr, Chefredakteurin unserer Zeitung, und Ida Wittenberg, Projektredakteurin, halten den symbolischen Scheck. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

160.494,72 Euro spendeten Leserinnen und Leser unserer Zeitung und Unternehmen aus der Region unter dem Motto „Erste Hilfe gegen Armut“. Nun wurde das Geld in einer virtuellen Scheckübergabe an die Projekte ausgeschüttet und die Freude hätte kaum größer sein können. 16 Projekte in der Region, die Menschen in finanziellen Notsituationen helfen und Wohnungslosen eine warme Mahlzeit und einen Ort der Geborgenheit bieten, durften sich jeweils über einen symbolischen Scheck in Höhe von 10.030,92 Euro freuen.

„Mit dem diesjährigen Motto und den damit nominierten Projekten zeigen wir, dass das Goldene Herz eine akute Not erkennt“, sagt Sven Spier, Geschäftsführer des Paritätischen.“ „Durch die aktuellen Krisen – die Corona-Pandemie und auch den Ukraine-Krieg – hat sich die gesellschaftliche Situation zugespitzt. Es ist gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig, dass es Organisationen wie ihre gibt, die sich für Menschen in Notlagen einsetzen.“

Die Aktion findet in Kooperation mit dem Paritätischen Braunschweig statt

Zu den 16 Projekten gehören in diesem Jahr der Tagestreff Iglu für Wohnungslose in Braunschweig, die Beratungsstelle „Unter uns“ für Frauen in Braunschweig, das Mütterzentrum beziehungsweise Mehrgenerationenhaus in Braunschweig, der Tagestreff Carpe Diem in Wolfsburg, die strategische Einrichtungsleitung – Hilfen zur Erziehung in Wolfsburg, die AWO Schuldnerberatung in Wolfsburg, die Pro-Familia Beratungsstelle in Wolfsburg, die Wärmestube St. Joseph der katholischen Pfarrgemeinde St. Joseph in Salzgitter, das SOS Mütterzentrum in Salzgitter, die Ambulante Hilfen der Diakonie in Peine, die katholische Schwangeren- und Familienberatung des Caritasverbandes in Peine, die existenzsichernden Hilfen gegen Armut des DRK in Wolfenbüttel, die Ambulante Hilfe für Wohnungslose der Diakonie in Wolfenbüttel, der Tagestreff Moin Moin in Gifhorn, das Projekt der Kinderladen der Caritas in Gifhorn und der Tagestreff Meilenstein in Helmstedt.

Großspende der PSD-Bank über 10.000 Euro

Auch wenn die feierliche Zeremonie in diesem Jahr zum zweiten Mal in den virtuellen Raum verlegt werden musste, so spürte man doch die besondere Atmosphäre. Alle Projekten hatten als kleine Überraschung vorab einen Brief erhalten. Den Umschlag mit dem darin enthaltenen symbolischen Scheck durften sie erst während der Veranstaltung öffnen. Freudentränen und Jubelrufe fingen die Kameras Sekunden nach dem Öffnen der Briefumschläge ein und auch das beigefügte Konfetti flog durch die Luft.

„Ja, wir freuen uns – und wir freuen uns besonders heute sozusagen Freude schenken zu können“, betonte Chefredakteurin Kerstin Loehr. „Unser Dank gilt natürlich den vielen Menschen, die gespendet haben – und ein Unternehmen ist darunter, das die größte Einzelspende geleistet hat: Die PSD-Bank Braunschweig hat nicht lange gezögert und 10.000 Euro für Menschen in Not gespendet, Menschen, jung bis alt, deren Not teilweise gar nicht sichtbar ist, aber eben da. Und auch der Lions Club Löwenherz spendeten in diesem Jahr für den guten Zweck – vielen Dank für diese Unterstützung“.

So wird das Geld eingesetzt

Erste Ideen, was nun mit dem Spendengeld umgesetzt werden soll, wurden ebenfalls vorgestellt: Sozialarbeiterin Viola Weihe vom Tagestreff Iglu betonte noch einmal: „Wohnungslosigkeit kennt kein Wochenende – die Wochenend-Öffnungen sind daher ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und können nur durch Spenden wie diese finanziert werden. Es ist toll, dass wir dieses Angebot Dank der Spende aufrechterhalten können.“

Aber auch in Wolfsburg bei der Pro-Familia Beratungsstelle gibt es schon konkrete Ideen: „Wir möchten gemeinsam mit einer Drogerie als Kooperationspartner Willkommenskörbe für werdende Eltern zusammenstellen“, erklärt die Leiterin der Beratungsstelle Ann-Leonie Wiechmann.

Der Kinderladen der Caritas gemeinsam mit den Maltesern in Gifhorn hat gleich mehrere Projekte, die künftig in Angriff genommen werden sollen: „An erster Stelle steht die Renovierung des Kinderladens“, sagt Vorsitzender der Gifhorner Caritas Martin Wrasmann. „Aber auch die Fort- und Weiterbildung unserer ehrenamtlichen Helfer und ein mobiles Geschäft möchten wir in Zukunft in Angriff nehmen.“

Um ein Konzept zur Digitalisierung wird es bei den existenzsichernden Hilfen gegen Armut und Ausgrenzung des DRK Wolfenbüttel gehen. Aline Gauder erklärt: „Wir arbeiten aktuell daran, das Konzept zur Digitalisierung des Ehrenamts auszuarbeiten. Eine App, über die sich dann künftig alles organisieren lässt und wir auf unsere Angebote aufmerksam machen können, steht dabei im Mittelpunkt unserer Idee.“

