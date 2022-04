Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos in Celle

Celle. In Niedersachsen hat es mehrere Verkehrsunfälle gegeben: In Celle, Papenburg und im Kreis Hildesheim kollidierten Autos miteinander. Viele Verletzte.

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Celle verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die beiden Fahrzeuge am Freitagnachmittag im Bereich einer Kurve frontal zusammengekracht.

Zwei Insassen waren in ihrem Wagen eingeschlossen und wurden von Feuerwehr- und Rettungskräften befreit. Die genaue Unfallursache war bislang unklar. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Autounfall im Kreis Hildesheim – Drei Verletzte nach Frontalkollision

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Landkreis Hildesheim sind am frühen Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-jähriger Fahrer mit seinem Wagen vermutlich aufgrund von überhöhtem Tempo in einer Kurve in Schellerten-Ottbergen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammengeprallt. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser transportiert.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten den Geruch von Alkohol im Atem des 25-Jährigen fest - im Krankenhaus wurde ihm dann Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Verletzte nach Zusammenstoß zweiter Autos in Papenburg

Zwei Männer sind am frühen Samstagmorgen bei einem Autounfall in Papenburg (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 34-Jähriger in einer Kurve mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Beide Fahrer wurden laut Polizei in ihren Autos eingeklemmt und wurden von der Feuerwehr befreit. Die beiden Männer seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

dpa

