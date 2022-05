Mögliche Blindgänger in Göttingen – Evakuierung im Juli geplant

Göttingen. Östlich der Leine wurden sechs verdächtige Objekte, Blindgänger, gefunden. Nun soll es ein Evakuierungswochenende in Göttingen geben.

Mitten in den Sommerferien müssen sich Tausende Menschen in Göttingen auf ein Evakuierungswochenende einstellen. Bei Kampfmittelsondierungen in der Weststadt seien sechs verdächtige Objekte östlich der Leine geortet worden, teilte die Stadt mit. Um die Untersuchungen abzuschließen und die Blindgänger möglicherweise zu entschärfen oder kontrolliert zu sprengen, bleibt demnach nur das Wochenende vom 30. und 31. Juli.

Um die Verdachtspunkte sei ein Evakuierungsgebiet mit einem Radius von 1000 Metern gezogen worden, etwa 10.000 Betroffene müssen demnach während des Wochenendes ihre Wohnungen verlassen. „Wir informieren die Öffentlichkeit bereits heute über das Evakuierungswochenende Ende Juli, damit alle genug Zeit haben, sich darauf vorzubereiten“, wie Göttingens Erster Stadtrat Christian Schmetz in der Mitteilung vom Dienstagabend zitiert.

