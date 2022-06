Betrug mit Corona-Hilfen verursacht Schaden in Millionenhöhe

Hannover. Betrügereien rund um Corona-Hilfen haben millionenschwere Schäden in Niedersachsen angerichtet. In knapp 1900 Fällen wird ermittelt.

Wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Betrug mit Corona-Soforthilfen in Millionenhöhe durchsucht die Polizei seit Dienstagmorgen diverse Objekte in mehreren Bundesländern.

Betrügereien rund um Corona-Hilfen haben einem Zeitungsbericht zufolge millionenschwere Schäden in Niedersachsen angerichtet. Seit Beginn der Pandemie hätten die Staatsanwaltschaften Ermittlungen in 1895 Fällen aufgenommen, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Donnerstag) unter Berufung auf das niedersächsische Justizministerium. „In den meisten Fällen handelte es sich um sogenannte Corona-Soforthilfen“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Je nach Größe des Unternehmens habe die NBank Summen zwischen 9000 Euro und 25.000 Euro ausgezahlt. Die vorläufige Schadenssumme belief sich bis Ende April auf 18,3 Millionen Euro.

Nach Angaben des Sprechers lässt die vorläufige Schadenssumme keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Schaden zu. In der Summe seien auch Fälle enthalten, in denen der Betrugsversuch auffiel, bevor das Geld ausbezahlt wurde. Es gibt aber auch größere Fälle, die teils in der vorläufigen Schadenssumme noch nicht enthalten sind, darunter der mutmaßliche Betrugsfall im ostfriesischen Wiesmoor.

Bisher rund 1,4 Millionen Euro sichergestellt

Dort durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft eine Sporthalle, die der Sitz einer Consultingfirma sein soll. Mehrere Männer stehen im Verdacht, für eigene Zwecke und für beauftragte Unternehmen in der Corona-Pandemie mit „bewusst falschen Angaben“ in 104 Fällen bei den Corona-Soforthilfen und in 259 Fällen bei den Überbrückungshilfen insgesamt rund 26 Millionen Euro in Niedersachsen und weiteren Bundesländern beantragt zu haben. Zunächst war unklar, wie hoch der Betrag an mutmaßlich illegal geflossenen Zahlungen war. Die Ermittler gehen von einem mutmaßlichen Schaden von mehreren Millionen Euro aus.

Erfasst sind dem Zeitungsbericht zufolge unter den 1895 Fällen auch Ermittlungsverfahren, die eingestellt wurden. „Bislang sind von den Staatsanwaltschaften landesweit 714 Anklagen erhoben beziehungsweise Strafbefehle beantragt worden“, sagte der Ministeriumssprecher der Zeitung. Etwas mehr als 1,4 Millionen Euro konnten die Strafverfolger demnach sicherstellen.

Mehr Zeit für Unternehmen zur Rückzahlung von Corona-Hilfen

Unternehmen, die noch Corona-Soforthilfen zurückzahlen müssen, bekommen dafür mehr Zeit als ursprünglich geplant. Niedersachsens Landesregierung hat entschieden, die Frist von Ende Oktober 2022 auf Ende Juni 2023 zu verschieben. „Wir wollen die Liquidität der Unternehmen in dieser schwierigen Zeit mit den Rückzahlungen nicht zusätzlich belasten“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) mit Blick auf den Ukraine-Krieg, gestörte Lieferketten, gestiegene Energiekosten und den Fachkräftemangel.

Dem Ministerium zufolge wurden in Niedersachsen Corona-Soforthilfen von mehr als 900 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln an mehr als 139.000 Unternehmen ausgezahlt. Nach Angaben der Förderbank NBank wurden davon rund 180 Millionen Euro bereits zurückgezahlt, basierend auf einer freiwilligen Selbsteinschätzung der Unternehmen.

