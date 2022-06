Brennender Holzunterstand setzt Einfamilienhaus in Brand

Ein in Brand geratener Holzunterstand hat zu einem größeren Feuerwehreinsatz im Landkreis Hildesheim geführt. Die Flammen setzten am Mittwochabend ein Auto in Brand und griffen auf ein Einfamilienhaus in Sibbesse über, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Mehrere freiwillige Feuerwehren rückten aus und verhinderten demnach ein Ausbreiten des Feuers. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Frau bedroht Polizisten mit Fleischermesser

Eine 46 Jahre alte Frau hat im ostfriesischen Aurich Polizisten, die ihre Wohnung betreten wollten, mit einem Fleischermesser bedroht und zurückgedrängt. Angehörige und Polizisten waren zunächst davon ausgegangen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befand, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Da die Bewohnerin auch den Beamten nicht die Tür öffnete, wurde ein medizinischer Notfall vermutet und die Feuerwehr alarmiert, die die Wohnungstür in der Nacht zum Donnerstag öffnete.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus der Region Braunschweig:

Als die Polizisten die Wohnung betraten, bedrohte die Bewohnerin die Einsatzkräfte mit dem Fleischermesser und verbarrikadierte sich schließlich in ihrer Wohnung. Da die Polizei nicht ausschloss, dass sich die Frau selbst etwas antun könnte, gingen die Beamten den Angaben zufolge mit weiteren Einsatzkräften noch einmal in die Wohnung und überwältigten die Bewohnerin. Die 46-Jährige bedrohte die Polizisten dabei erneut mit einem Messer. Niemand wurde verletzt. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Warum die Bewohnerin die Einsatzkräfte bedrohte, blieb zunächst unklar.

Mann soll Ehefrau getötet haben – Haftbefehl erlassen

Das Amtsgericht Hannover hat Haftbefehl gegen einen 61-jährigen Mann erlassen, der seine Ehefrau getötet haben soll. Der Verdacht lautet auf Totschlag. Der Mann kommt in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Seine 57-jährige Frau war am Mittwoch mit Stichverletzungen tot in ihrer Wohnung in Hannover im Stadtteil Limmer aufgefunden worden. Der Verdächtige hatte die Beamten zuvor nach Polizeiangaben selbst alarmiert. Der Mann schweige seit der Festnahme. Das Tatmotiv ist bislang unklar.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de