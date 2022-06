Tödlicher Unfall – Auto erfasst 87-jährigen Radfahrer

Ein 87 Jahre alter Radfahrer ist beim Überqueren einer Straße in Lohne (Kreis Vechta) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Sonntag war ein 50-jähriger Mann aus Vechta am Samstagnachmittag mit seinem Pkw auf der Straße unterwegs, als der Radfahrer kurz hinter Märschendorf in einem Kurvenbereich unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Der 87-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Blaulicht während eines Einsatzes von Polizeiauto gestohlen

Unbekannte haben das Blaulicht eines zivilen Polizeiautos in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück gestohlen. Die Beamten seien zunächst zu einer Schlägerei auf einem Straßenfest gerufen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach dem Einsatz bemerkten die Polizisten, dass das Blaulicht auf dem Dach fehlte. Das Stromkabel wurde durchgetrennt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat in der Nacht zum Samstag beobachtet haben.

dpa

