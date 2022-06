Schwerer Autobahnunfall: Frau überschlägt sich mit Auto

Auf der Autobahn 31 hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben.

Eine 34-jährige Autofahrerin hat sich auf der Autobahn 31 bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit ihrem Auto überschlagen. Sie wurde am Sonntagmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache war die Frau mit ihrem Auto zunächst nach links gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der Wagen schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb schließlich auf einem Acker neben der Straße auf dem Dach liegen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vier Menschen bei Auto-Unfall im Landkreis Emsland verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 401 bei Esterwegen (Landkreis Emsland) sind vier Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte am Sonntagabend beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 19-Jährige sowie die 49 Jahre alte Beifahrerin des entgegenkommenden Autos erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Leicht verletzt wurden die 20-jährige Beifahrerin der 19-Jährigen sowie der 52-jährige Fahrer des anderen Wagens. Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 25.500 Euro.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de