Tödlicher Unfall beim Radfahren – 39-Jähriger starb nach Sturz

Stade. Das Unglück ereignete sich im Kreis Stade. Im Kreis Wesermarsch gab es einen Dachstuhlbrand. In Bayern stürzte eine Hannoveranerin in den Tod.

Ein 39 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Sturz im Landkreis Stade gestorben. Am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Mann auf der Landesstraße 111 in Hörne-Ost bei Balje gemeldet.

Er lag ohnmächtig auf dem Radweg, wie die Polizei mitteilte. Ein Ersthelfer leistete bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Trotz der Reanimationsversuche kam der 39-Jährige aus Oederquart noch an der Unfallstelle ums Leben.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hoher Schaden und ein Leichtverletzter nach Brand in Nordenham

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist komplett ausgebrannt. Ersten Schätzungen zufolge sei ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein 39-jähriger Bewohner habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die Ursache des Brandes vom Montagabend blieb zunächst unklar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Dach bereits lichterloh gebrannt. Nach Angaben der Sprecherin hatten die sieben Bewohner des Hauses bereits eigenständig das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr habe die Flammen zügig gelöscht und mehrere Stunden Nachlöscharbeiten geleistet. Wegen der starken Rauchentwicklung und möglicher Einsturzgefahr sei das Haus derzeit nicht bewohnbar. Ein Nachbarhaus war vorsorglich ebenfalls evakuiert worden.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Frau verliert Kontrolle über Auto – Sohn verhindert Auffahrunfall

Nach einem Schwächeanfall am Steuer ihres Autos ist auf der Autobahn 1 in Höhe der Gemeinde Bakum bei Vechta eine Frau verunglückt. Die 68-Jährige aus dem münsterländischen Bocholt sei am Sonntagmittag wegen des medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanken gefahren. Ihr vorausfahrender Sohn habe den Unfall im Rückspiegel gesehen, sich sofort mit seinem Auto vor den Wagen seiner Mutter gesetzt und beide Autos bis zum Stillstand abbremsen können, teilte die Polizei am Montag mit.

Beide Autos kamen den Angaben zufolge auf dem Standstreifen zum Stehen. Damit habe der Sohn verhindert, dass seine Mutter auf ein nahes Stauende aufgefahren sei, hieß es. Die 68-Jährige wurde noch auf der Autobahn vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 39 Jahre alter Sohn blieb unverletzt.

Urlauberin stürzt von Pensionsbalkon in den Tod

Im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist eine Urlauberin vom Balkon einer Pension in den Tod gestürzt. Die 50-Jährige aus dem Raum Hannover sei in der Nacht zum Montag in Bergen von dem Balkon im zweiten Stock gefallen und später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, berichtete die Polizei. Die Kripo geht bislang von einem tragischen Unfall aus.

In der Nacht hatte eine Anwohnerin die schwer verletzte Frau auf dem Gelände der Pension gefunden, nachdem sie durch die Schreie der 50-Jährigen wach geworden war. Nach der Versorgung durch einen Notarzt kam die Frau in eine Klinik. Letztlich konnten die Ärzte für das Sturzopfer aber nichts mehr tun, die Frau verstarb nach einigen Stunden am frühen Montagmorgen. Die Kriminalpolizei versucht nun, die genaue Ursache des Sturzes zu ermitteln.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de