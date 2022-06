A2 in Niedersachsen – Hier ist die Autobahn gesperrt

Die Autobahn 2 führt einmal quer durch das Braunschweiger Land – sie ist die Hauptverkehrsader für Autofahrerinnen und -fahrer aus Braunschweig, Peine oder Helmstedt wie auch eine bedeutende Route für Güterverkehr. Dadurch ist die A2 auch Unfallschwerpunkt in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Hinzu kommen häufig Staus und Sperrungen.

In diesem Artikel haben wir für Sie die neuesten und wichtigsten A2-Baustellenmeldungen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt aufgelistet, welche Autofahrerinnen und -fahrer betreffen, die aus der Region Braunschweig-Wolfsburg kommen – oder dort hinfahren möchten. Wo ist die A2 gesperrt? Wo gibt es auf der A2 Baustellen oder kurzfristige Bauarbeiten? Wir aktualisieren die Verkehrsmeldungen laufend.

Wo ist die A2 in Niedersachsen gesperrt?

Die Ausfahrt Hannover-Herrenhausen in Richtung Dortmund ist vom 22. Juni, 19 Uhr, bis 23. Juni, 6 Uhr, gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten. Empfohlen ist die Ausfahrt an der Anschlussstelle Garbsen.

Die Raststätte Schafstrift samt Toilette (Richtung Dortmund) ist wegen Kanalbauarbeiten bis 30. Juni geschlossen. Die Parkplätze können allerdings genutzt werden.

Zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Peine wird voraussichtlich vom 30. Juni, 18 Uhr, bis 4. Juli, 18 Uhr, die Fahrbahn erneuert. Dafür wird die Straße in Fahrtrichtung Braunschweig voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen und Bad Eilsen Ost ist die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt. Grund ist eine Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen.

Ab dem 28. Juni (bis zum 1. Juli) gibt es zwischen den Anschlussstellen Eilsleben und Helmstedt-Marienborn mehrere Wanderbaustellen mit jeweils einiger Stunden Dauer. Betroffen ist immer die Fahrtrichtung Braunschweig. Grund sind Bohrkernentnahmen.

Der A2-Rastplatz Zweidorfer Holz im Landkreis Peine. Foto: Henrik Bode / Archiv

Wo gibt es A2-Raststätten in der Region Braunschweig?

Die Bundesautobahn 2 quert die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Ein Ende befindet sich am Autobahnkreuz Oberhausen in NRW, das andere Ende am Dreieck Werder in der Nähe von Potsdam.

In der Region Braunschweig sind folgende A2-Anschlussstellen wichtig:

Hämelerwald

Peine-West

Peine-Ost

Braunschweig-Watenbüttel

Braunschweig-Hafen

Kreuz Braunschweig-Nord

Braunschweig-Flughafen

Braunschweig-Ost

Kreuz Wolfsburg-Königslutter

Königslutter

Rennau

Helmstedt-West

Helmstedt-Zentrum

Helmstedt-Ost

Marienborn-Helmstedt

Alleringersleben

Eilsleben

Und das sind die A2-Raststätten und A2-Parkplätze rund um Braunschweig, Peine oder Helmstedt:

Parkplatz Röhrse

Raststätte Zweidorfer Holz

Parkplatz Essehof

Parkplatz Uhry

Raststätte Helmstedt

Raststätte Lappwald

Raststätte Marienborn

Parkplatz Lorkberg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de