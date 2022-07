Auf Baustelle unter Stahlträger eingeklemmt: Mann schwer verletzt

Ein herabgestürzter Stahlträger auf einer Baustelle hat einem Arbeiter in Sittensen schwerste Verletzungen zugefügt. Während der Rückbauarbeiten an einer Lagerhalle befand sich der Mann unter schweren Stahlträgern, als einer davon herabstürzte und ihn eingeklemmte, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein weiterer Arbeiter sei bei dem Unfall am Mittwoch im Landkreis Rotenburg leicht verletzt worden. Insgesamt waren den Angaben zufolge zwölf Personen beteiligt.

Der schwerverletzte Arbeiter sei beim Eintreffen der Einsatzkäfte bereits von dort Anwesenden befreit worden, hieß es. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein leichtverletzter Kollege war laut Feuerwehrangaben zunächst vermisst worden, sei dann aber nach umfangreichen Suchmaßnahmen gefunden und versorgt worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Geldautomat im Landkreis Verden gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Ottersberg im Landkreis Verden einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter brachten den Automaten gegen 2.30 Uhr zur Explosion und flüchteten, wie die Polizei Verden mitteilte. Der Geldautomat war am Außenbereich eines Einkaufszentrums an der Straße Posthausen in Ottersberg. Zu erbeutetem Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Das Gebäude sei beschädigt worden. Die Täter seien bislang unbekannt und es werde noch nach ihnen gefahndet.

Brand in Bremer Grundschule

In einer Grundschule in Bremen Nord war in der Nacht zum Donnerstag im Dachstuhl eines Anbaus der Grundschule ein Brand ausgebrochen, der gerade neu gebaut werde, teilte die Feuerwehr Bremen mit. Ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude der Schule sei verhindert worden. Der Brand sei gegen vier Uhr morgens ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an.

An der Grundschule lernen knapp 300 Schüler. Zur Ursache des Brandes gab es zunächst keine Angaben. Die geschätzte Höhe des Schadens liegt laut Angaben der Feuerwehr in einem hohen sechsstelligen Bereich.

dpa

