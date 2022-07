7 Tipps der Bundespolizei für Sicherheitskontrollen am Flughafen

So kann es bei Sicherheitskontrollen am Flughafen schneller gehen. Die Bundespolizei gibt Tipps.

Die Sommerferien in Niedersachsen haben begonnen. Viele Menschen zieht es in diesen Tagen zum Flughafen. Sie wollen ins Flugzeug und in den Urlaub fliegen. Allerdings kann es zu Verzögerungen bei Sicherheitskontrollen am Flughafen Hannover kommen.

Das gibt die zuständige Bundespolizei zu. Um diese möglichst gering zu halten, rät ihr Sprecher Jörg Ristow Reisenden, folgende Tipps zu befolgen. So könne jeder zur Verkürzung der Kontrollen beitragen, sagt er.

Diese 7 Tipps bei Sicherheitskontrollen gibt die Bundespolizei

1. Im besten Fall wenig, also nur ein Handgepäck mitnehmen. Das beschleunigt die Prozesse und verringert Wartezeit. Zeitaufwendige Nachkontrollen werden dadurch ebenfalls minimiert.

2. Überlegen Sie, ob Messer, Scheren oder andere gefährliche Gegenstände unbedingt in das Handgepäck müssen.

3. Bei Flüssigkeiten muss auf die Menge (maximal 100 Milliliter pro Gebinde) geachtet und diese in einen wiederverschließbaren durchsichtigen 1-Liter-Beutel gelegt und bei der Kontrolle separiert neben dem Gepäck vorgelegt werden – oder gleich weglassen. Zu Flüssigkeiten zählen auch andere Nahrungsprodukte wie Nuss-Nougat-Creme, Camembert, Streichwurst, Honig aber auch Nagellack etc.

4. Checken Sie alle weiteren Gepäckstücke und Flüssigkeiten über 100 Milliliter im Vorfeld am Schalter ein – oder nehmen sie diese erst gar nicht mit.

5. Legen Sie folgende Gegenstände separat in die Gepäckwannen: Tasche/Trolley, größere elektronische Gegenstände (Laptops, Tablets, medizinische Geräte), 1-Liter-Beutel und Überbekleidung.

6. Leeren Sie Ihre Hosentaschen und verstauen Sie Ihr Mobiltelefon im Handgepäck oder legen Sie es in die Gepäckwanne.

7. Achten Sie auf die Hinweise der Luftsicherheitsassistenten/-innen. In Hannover ist die Firma Securitas zuständig.

red

