18-Jähriger in Bremen im Mahndorfer Badesee ertrunken

Bremen. In einem Bremer Badesee ist ein 18-Jähriger ertrunken. Nach einer Auseinandersetzung in Hannover schweben zwei Männer mit Stichwunden in Lebensgefahr.

Nach dem Ertrinken eines Mannes in einem Bremer Badesee hat die Polizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Der 18-Jährige starb am Mittwoch im Mahndorfer See an der Grenze zu Niedersachsen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben nach schwamm der Mann in dem See und konnte sich plötzlich nicht mehr über Wasser halten. Rettungsschwimmer suchten daraufhin vergeblich nach ihm. Taucher bargen den 18-Jährigen schließlich aus dem Wasser, konnten ihn aber nicht mehr reanimieren.

Drei Verletzte bei Auseinandersetzung unter Männern in Hannover

Bei einer Auseinandersetzung in Hannover sind in der Nacht zum Donnerstag drei Männer verletzt worden, davon zwei lebensbedrohlich. Mindestens neun Männer seien im Stadtteil Oberricklingen verwickelt gewesen, teilte die Polizei am Morgen mit. Ihre Verletzungen deuteten auf Messerstiche hin, die Tatwaffe sei jedoch noch nicht gefunden worden. Zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren schwebten demnach in Lebensgefahr, ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus.

Mindestens acht weitere Personen seien vorläufig festgenommen worden. Es werde nun wegen des Verdachts auf versuchte Tötung ermittelt. Zum Tathergang und Motiven gibt es laut Polizei noch keine Erkenntnisse. Rund um den abgesperrten Tatort sei es zu einem Großaufgebot an Polizei und Kriminalbeamten gekommen. Da eine große Fläche abgesucht werden müsse, würden die Maßnahmen noch in den Tag hinein andauern.

Fahnder gehen gegen organisiertes Verbrechen im Heidekreis vor

Ein Großaufgebot von rund 180 Fahndern ist im Landkreis Heidekreis gegen organisiertes Verbrechen vorgegangen. Bei Durchsuchungen von insgesamt 23 Objekten sicherten Ermittler mehrere 10.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Aktion in mehreren Städten richtete sich am Mittwoch gegen Autohändler, Gastronomiebetriebe, Hotels, Imbisse, Wettbüros und ein Bordell.

Die Beamten stellten unter anderem vier Verstöße wegen illegaler beziehungsweise unerlaubter Arbeitsaufnahme fest. Dazu nahmen sie diverse baurechtliche Verstöße auf. Ein Wettbüro hatte keine Betriebsgenehmigung. Die Überprüfung einer Bar und eines Bordells führte zum Verdacht der illegalen Prostitution.

Ziel der Maßnahme war dem Bericht zufolge ein konsequentes Vorgehen gegen Rockerkriminalität, kriminelle Familienstrukturen und organisiertes Verbrechen. Bei dem Einsatz waren neben hauch Kräfte vom Zoll, dem Landkreis und den Finanzbehörden im Einsatz.

