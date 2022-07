Zahl der Drogentoten steigt in Niedersachsen erneut

Die Zahl der Drogentoten in Niedersachsen ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt starben in dem Bundesland 86 Menschen am Drogenmissbrauch – ein Jahr zuvor waren es 80, wie die niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen unter Berufung auf Zahlen des Bundeskriminalamts mitteilte. Auch 2019 wurden 80 Drogentote registriert, 2018 waren es 81, im Jahr davor 65. Bundesweit starben im vergangenen Jahr 1826 drogensüchtige Menschen, 2020 waren es 1581. Jeder Todesfall sei einer zu viel und verursache tiefe Trauer und Leid, mahnte die Landesstelle. Am 21. Juli werde seit 1998 jährlich der Drogentoten gedacht.

Etwa 70 Prozent der Drogentoten in Deutschland waren den Angaben zufolge unter 45 Jahre alt, Opioide wie Heroin spielten eine große Rolle. „Auch aus diesem Grund ist eine flächendeckende Behandlung mit ärztlich verordneten Ersatzmedikamenten notwendig. Diese Substitutionsbehandlung muss unbedingt sichergestellt werden“, betonte der Geschäftsführer der Landesstelle, Michael Cuypers.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Fast sechs Jahre Haft für Braunschweiger Drogendealer

Wolfsburger Polizei stoppt Raser unter Drogen auf der A39

Packliste- Das gehört in jedes Festival-Gepäck

Cannabis- Drogenbeauftragter fordert mehr Suchtprävention

Immer weniger Ärzte bieten einen Substiutionsplatz

Die Suche nach einem Substitutionsplatz sei aber zunehmend schwierig, weil immer weniger Ärzte bereit seien, dies zu übernehmen. Für eine erfolgreiche Behandlung sei zudem eine psychosoziale Betreuung nötig – auch diese vom Land Niedersachsen geförderten Angebote müssten langfristig abgesichert werden.

„Viele bringen Drogentote mit „Junkies“ in Verbindung, das greift zu kurz“, sagte Suchthilfe-Referent Tobias Trillmich. 2021 seien in Deutschland 207 Menschen gestorben, die ausschließlich Stimulanzien wie Kokain oder Amphetamin konsumiert hätten.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de