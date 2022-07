Einjährige auf Bobbycar stößt mit Auto zusammen und stirbt

Im Landkreis Osnabrück hat sich am Samstagabend ein tragischer Unfall ereignet. Ein einjähriges Mädchen ist bei einem Autounfall in Bohmte ums Leben gekommen. Das Kleinkind war mit ihrem Bobbycar in einem Wohngebiet von einer Einfahrt aus auf die Straße gefahren und dabei mit dem Auto eines 38-Jährigen zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Mädchen starb noch am Unfallort. Ihre Eltern, die das Unglück miterlebt hatten, wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Der Unfallwagen sowie der Leichnam des Kindes wurden von der Polizei beschlagnahmt.

22-Jähriger stirbt bei Motorrad-Unfall im Emsland

Es war nicht der einzige tödliche Unfall in Niedersachsen am Samstag. Im Landkreis Emsland kam ein 22-Jähriger bei einem Motorradunfall ums Leben. Er war mit einem 53-Jährigen unterwegs, der in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und von der Straße abgekommen war.

Die Maschine kam nach etwa 100 Metern in einem Graben zum Liegen. Der 22-jährige Sozius starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

dpa

